Lego Bricktales spielt wie zum Leben erweckte Kindheitserinnerungen

Als ich ein Kind war, wollte ich zu Weihnachten nur eines: Lego, und am liebsten viel davon! Es sollte daher nicht überraschen, dass ich die vielen lizenzierten Videospiele wie das jüngste Lego Star Wars: The Skywalker Saga genossen habe. Dennoch, trotz all ihres Spaßes, hat Traveller's Tales nie gute Arbeit geleistet, die Kindheitserfahrung des Spielens mit Lego-Steinen nachzubilden, da man, abgesehen von einigen automatisierten Rätseln, nie etwas bauen konnte. Zugegeben, Lego Worlds gab Ihnen viele Werkzeuge, um genau das zu tun, aber es fühlte sich immer noch mehr wie Minecraft an.

Nun scheint es endlich, dass meine Kindheitserinnerungen im digitalen Raum rekonstruiert werden. Zumindest ist es die Absicht mit dem kommenden Lego Bricktales, das vom Innsbrucker ClockStone Studio entwickelt wird. "Head Up, jetzt Thunderful, wurde vor drei Jahren von Lego kontaktiert. Sie wollten ein Spiel machen, bei dem das Bauen mit Ziegelsteinen im Mittelpunkt des Spiels stehen würde", erklärt Mathias Hilke, Projektmanager bei Clockstone Studio.

Dass die Zerstörung gegen den Bau eingetauscht wurde, spürte man gleich zu Beginn der Gamescom-Demo, wo ich mit der Reparatur eines kaputten Generators beauftragt war. Zuerst musste ich eine Treppe bauen, damit sich meine Minifigur vorwärts bewegen konnte. Später musste ich auch die fehlenden Teile des Generators bauen. Das Spiel bietet Ihnen ein paar Hinweise und Hinweise, aber nichts, was den gründlichen Anleitungsbroschüren ähnelt, die mit den physischen Spielzeugen geliefert werden. Hier ist man sich selbst überlassen und die zunächst recht einfache Aufgabe beginnt sich schnell wie echte Rätsel anzufühlen.

Glücklicherweise bietet Ihnen das Spiel einen schnellen Crashkurs im Bauingenieurwesen, den sicher jeder dank intuitiver Steuerung und einer ausgewogenen Lernkurve bestehen kann. Die ersten paar Konstruktionen sind bereits fast fertig, und Sie geben gerade den letzten Schliff, während Sie gleichzeitig lernen, wie Sie Ziegel drehen, durch den dreidimensionalen Bauraum navigieren und andere nützliche Tricks anwenden. Nachdem der Generator fertig ist, werde ich durch ein Portal geschickt und zu meinem nächsten Ziel geflüstert, einer üppigen Dschungelumgebung, die als eines der fünf Level oder Hubs des Spiels dient. "Du reist in die Wüste, in den Dschungel, ins Mittelalter und auch zu den Piraten in der Karibik", Mathias Hilke erzählt uns. "Im Laufe des Spiels erhalten Sie auch immer mehr Ziegelsteine mit einer Menge verschiedener Farben und dekorativer Elemente."

Es gibt eine Geschichte, die alles miteinander verbindet, in der es um Ihren exzentrischen Opa und seinen vernachlässigten Vergnügungspark geht. Indem Sie Menschen helfen, können Sie sogenannte Glückskristalle sammeln, mit denen der Park wieder in seinen früheren Glanz zurückversetzt werden kann - Sie können sogar den Themenpark besuchen und selbst dekorieren. Ich denke, es ist fair zu sagen, dass dieses Setup wahrscheinlich nicht zu Storytelling im Stil von Lego: The Movie oder der überraschend berührenden Lego Builder's Journey führen wird. Aber es scheint immer noch eine lustige, unbeschwerte Reise zu sein, und die Charaktere, die ich während meiner Dschungelexpedition getroffen habe, hatten alle viel Persönlichkeit und lustige Dialoge.

Vielleicht nicht überraschend, da der Entwickler zuvor Bridge Simulator entwickelt hat, spielt die Physik eine wichtige Rolle im Puzzle-Design des Spiels. Dank des modularen und flexiblen Designs der Steine können Sie so ziemlich frei bauen, wie Sie möchten - aber ob Ihre Konstruktionen halten, ist eine ganz andere Geschichte. Ihre sorgfältig gebaute Brücke oder Leiter wird sich schnell in einen Haufen Ziegelsteine verwandeln, wenn Sie es versäumt haben, eine angemessene Unterstützung zu bieten.

Als ich weiter in den Dschungel kam, erweiterten sich meine Fähigkeiten. Neue Kräfte wie eine Peitsche und ein Bodenstampfen erlaubten es mir, Klippen zu erklimmen und dichte Vegetation zu entfernen. Gleichzeitig bekam ich auch neue Steine zum Spielen. Wie das Sprichwort sagt, mit großer Macht kommt große Verantwortung, und nach und nach wurden meine verschiedenen Baujobs komplexer.

Der letzte war bei weitem der aufregendste, da ich mit dem Bau eines Hubschraubers beauftragt wurde. Von Grund auf. Das erwies sich als ziemliche Herausforderung, da ich nicht nur Platz für den großen Propeller machen musste, sondern auch sicherstellen musste, dass der Hubschrauber wahrscheinlich ausbalanciert war. Mein erster Versuch erwies sich als Katastrophe, da mein selbstgebauter Hubschrauber kaum den Boden verlassen hatte, bevor er aufgrund einer übermäßigen Anzahl von Ziegelsteinen im Heck rückwärts zu fliegen begann. Ein paar Anpassungen später und mein Hubschrauber hob direkt in die Luft: Und auch ins Spiel, denn eure fertigen Konstruktionen werden direkt in die Spielwelt mit all ihren kleinen Macken und allem transportiert.

All diese Gebäude würden sich wahrscheinlich ein bisschen unfair anfühlen (schließlich soll der Entwickler Assets entwerfen, nicht Sie), wenn Clock Stone nicht eine wunderbare Arbeit beim Bau der Umgebung selbst geleistet hätte. Alles, wie in allem, ist aus Lego gemacht, und die Charaktere bewegen sich auf eine übertriebene, Stop-Motion-Art und Weise. Ja, Lego: The Movie hat das Gleiche getan, aber das fühlt sich dank der Overhead-Perspektive und des begrenzten Spielraums viel mehr wie ein echtes Spielset an. Pausiere das Spiel, zoome heraus, und du könntest, zumindest für einen Moment, das Gefühl haben, dass das ganze Spiel auf dem Boden deines Kindheitszimmers stattfindet und nicht auf deinem Computerbildschirm.

Mit seiner schönen Kunst und dem faszinierenden Konzept hatte Lego Bricktales bereits vor der Gamescom meine Aufmerksamkeit. Jetzt, nachdem ich es gespielt hatte, fiel ich irgendwie wieder wie ein Kind mit Lego, zum ersten Mal seit fast zwanzig Jahren, ganz oben auf meiner Wunschliste.