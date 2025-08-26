Lego Batman: Legacy of the Dark Knight Hands-On Preview: Die Arkham-Fortsetzung, die wir schon immer wollten?

HQ

Wer hat keine guten Erinnerungen daran, Lego Batman zu spielen? Ich erinnere mich, wie ich und mein Bruder uns durch Gotham kämpften, die seltsamen Mitglieder von Batmans Schurkengalerie entdeckten und später als sie spielten. Der typische Lego-Humor harmonierte so gut mit dem Biss von Batman, dass es neben Star Wars eines der wichtigsten Lego-Videospiel-Crossover blieb. Jetzt ist Lego Batman zurück, aber mit einem deutlich anderen Gefühl als in früheren Spielen.

Wie TT Games es mit Lego Star Wars: The Skywalker Saga getan hat, versucht Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, die Schlüsselelemente aus Batmans Comics, Filmen, Videospielen und anderen Geschichten zusammenzuführen, um ein kohärentes narratives Erlebnis zu bieten, komplett mit einer offenen Gotham-Stadt, die es zu erkunden gilt. Es ist ein ehrgeiziges Projekt, aber wie schlägt es sich im Vergleich zum Hype früherer Lego-Batman-Videospiele und Batman-Videospiele insgesamt?

Wenn überhaupt, lädt Lego Batman: Legacy of the Dark Knight aufgrund des starken Einsatzes von Arkham-Kämpfen und -Mechaniken zu Vergleichen mit Batmans Besten ein. Es gibt nur wenige Serien, die ein Batman-Spiel besser beeinflussen könnten, und auch wenn es auf den ersten Blick seltsam aussehen mag, zu sehen, wie Lego Batman sich umdreht und Feinde in einer riesigen Gruppe kontert, wird man beim Spielen sofort wieder in die Schleife des Arkham-Kampfes zurückversetzt, was in Lego-Form genauso befriedigend ist. Ich habe mich für den Schwierigkeitsgrad Dark Knight entschieden, der mich vielleicht dazu gebracht hat, die Demo als Letzter von den anderen Pressevertretern im Raum zu beenden, aber es gab auf jeden Fall eine interessante Perspektive darauf, wie hart die Kämpfe im Spiel werden.

Da Lego Batman: Legacy of the Dark Knight in erster Linie für ein jüngeres Publikum gedacht ist, hatte ich nicht erwartet, dass mir selbst im höchsten Schwierigkeitsgrad in den Hintern getreten wird, aber ich möchte anmerken, dass es eine würdige Herausforderung bietet, die einen Spieler bei der Stange hält, wenn er vielleicht denkt, dass er sich von der Leichtigkeit eines Lego-Spiels langweilen würde. Es ist ein Versuch von TT Games, die älteren Fans zu würdigen, die mit ihren Spielen aufgewachsen sind, und gleichzeitig Spieler aller Fähigkeiten einzuladen, die neue Batman-Geschichte auszuprobieren.

Was den Humor betrifft, so ist es typisch Lego, und die vollständig vertonten Zwischensequenzen vermitteln eine ähnliche Atmosphäre wie in The Lego Batman Movie. Während ich immer den stummen Slapstick älterer Titel bevorzugt habe, hat TT Games seinen Humor seit der Einführung einer Synchronstimme effizient weiterentwickelt, und Lego Batman: Legacy of the Dark Knight fühlt sich genauso leicht und komisch an wie einige der besten Lego-Spiele. Nachdem man nur eine Hauptmission gespielt hat, ist es schwer zu sagen, ob diese Komödie einen Gold- oder Beinahe-Goldstandard hat, aber die Missionsstruktur war unglaublich solide. Lang genug, um eine komplette Mini-Erzählung zu packen, und gleichzeitig aufregend genug, um nicht das Gefühl zu haben, dass es sich in die Länge zieht. Es enthielt auch eine nette Herkunft eines von Batmans Hauptantagonisten, was einige Comic-Fans verärgern mag, aber sicherlich noch viel mehr von ihnen erfreuen wird. Es war besonders schön, diese Mission zu spielen und langsam zu erkennen, dass Lego Batman: Legacy of the Dark Knight nicht nur ein "Best of"-Batman-Spiel sein wird, sondern stattdessen versucht, Ihnen einen definitiven Einblick in die Geschichte des größten Detektivs der Welt zu geben.

Abgesehen von einer Mission, die in ACE Chemicals stattfindet, konnten wir im Rahmen dieser Gamescom-Demo auch etwa 15 Minuten lang die Umgebung von Gotham erkunden. Ähnlich wie bei Spider-Man oder den Arkham-Spielen findest du viele Kriminelle, die du bekämpfen kannst, Geheimnisse, die es zu entdecken gilt, und natürlich Riddler-Trophäen, die du in Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sammeln kannst. Die kleinen Rätsel, die in der riesigen Stadt Gotham verstreut sind, werden Sammler und Erfolgsjäger mit Sicherheit stundenlang zurückkommen lassen, und ich kann mir vorstellen, dass es viel Spaß macht, Gotham mit einem Freund zu erkunden.

In Lego Batman: Legacy of the Dark Knight kann Batman es nicht alleine schaffen. Du kannst alleine spielen, aber du brauchst manchmal bestimmte Mitglieder deiner Fledermaus-Großfamilie, um dir zu helfen. Commissioner Gordon war unser zweiter spielbarer Charakter in der Demo, und er war mehr als nur der Typ, den dein kleiner Bruder spielen darf, während du der coole Typ bist. Vor allem sein Schaumstoffwerfer wurde sowohl in der Hauptstory-Mission als auch in der weiteren offenen Welt viel verwendet. Auch wenn du vielleicht nicht so viele Hunderte von Charakteren spielen kannst wie in früheren Lego Batman-Spielen, bietet Lego Batman: Legacy of the Dark Knight eine größere Tiefe in den zusätzlichen Charakteren, die du finden kannst. Batgirl, Robin, Catwoman und mehr stehen ebenfalls auf dem Plan, so dass Spieler 2 hoffentlich nicht so wütend sein wird, dass er nicht als Batman spielt.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ist nicht ganz der Nostalgie-Trip, den man sich vielleicht erhofft. Es sieht aus wie Lego Batman aus alter Zeit, fühlt sich aber auch an und spielt sich so, als hätte jemand Arkham Knight überarbeitet, um es so aussehen zu lassen, als wäre Gotham aus Lego gemacht worden. Auch wenn es in diesem Sinne nicht nostalgisch ist, ist das Gameplay im Kern so stark, mit so vielen zusätzlichen Elementen, dass es schwer ist, nicht an die Vision zu glauben, dass dies das definitive Lego Batman-Spiel ist, irgendwie besser als die Erinnerungen an das Spielen der älteren Spiele mit Freunden und Familie.