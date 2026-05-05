Lego Batman: Legacy of the Dark Knight Abschließende Vorschau: Der Dunkle Ritter wird zum Dark Horse für die besten Jahre 2026

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Ich hatte das Glück, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight jetzt schon zweimal spielen zu dürfen. Das erste Mal war auf der Gamescom im August, wo wir eine limitierte Demo mit einer einzelnen Mission und etwas von der offenen Welt bekamen. Das war ein kurzer, süßer Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. Ein Einstiegskurs, mit dem jüngsten Playtest, der in einer wunderbar dekorierten Bathöhle stattfindet, komplett mit Requisiten aus den Realfilmen und kunstvoll dekorierten Lego-Sets, was uns einen viel detaillierteren Eindruck davon gibt, wie das Endprodukt aussehen würde.

In zwei Stunden konnten wir einige Missionen in den frühen Kapiteln des Spiels durchspielen und sehen, wie wichtige Charaktere wie Catwoman, Dick Grayson, Poison Ivy und mehr in Batmans Leben eintreten. Lego Batman: Legacy of the Dark Knight nimmt vielleicht so ziemlich alles, was mit Batman zu tun hat, aber es spuckt nicht nur Anspielungen und ikonische Szenen reiner Nostalgie aus. Tt Games hat das, was es als Inbegriff einer Batman-Geschichte betrachtet, zusammengeführt und Filme, Comics, frühere Spiele und mehr kombiniert, um ein Arkham-Lego-Hybrid zu schaffen, das irgendwie das Beste aus beidem vereint. Es gibt kraftvollen Kampf, solide Fortbewegung sowie eine humorvolle Geschichte, vollgepackt mit herausragenden Charakteren und visuellen Gags, die einem garantiert ein Lächeln ins Gesicht zaubern – egal wie viel London-bedingte Konflikte man auf dem Weg zur Vorschau-Session erlebt hat.

Mit einem viel mehr storyzentrierten Ansatz, mit einem Kampfsystem, der stark von, wenn nicht weitgehend von Rocksteadys Arkham-Spielen inspiriert wirkt, könnte der erste Eindruck von Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sein, dass es zu sehr versucht, alle zufriedenzustellen. Man kann das lustige Lego-Spiel nicht mit einem lohnenden Kampfsystem versorgen, und man kann ein pseudo-Arkham-Erlebnis nicht lustig machen, ohne die Stimmung zu verderben. Ich hatte diese Sorgen auch, aber als ich in Haly's Circus von Plattform zu Plattform sprang und zwischen Dick Grayson und Batman wechselte, während wir versuchten, eine lächerlich übergroße Bombe von Two-Face zu entschärfen, hatte ich das Gefühl, dass die Entwickler jeden Aspekt des Spiels, den sie mit Lego Batman: Legacy of the Dark Knight anstreben, perfekt getroffen hatten. Es sollte weder nach den Maßstäben der Arkham-Reihe noch der früheren Lego-Batman-Spiele beurteilt werden. Klar, es lässt sich von beiden viel inspirieren, aber es schafft ein neues, spannendes Spiel, das dir jede Menge Batman zum Spaß bietet – egal, ob du ein nostalgischer Fan bist oder nach seinem jüngsten Absolute-Run von allem rund um Dark Knight begeistert wurdest.

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Es gibt einfach eine Menge Spiel mit Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Die Geschichte verbindet augenzwinkernden Lego-Humor mit klassischen Batman-Szenen und schafft eine Version des Charakters, der wir von seinen frühen Tagen bis zum etablierten Helden von Gotham folgen werden. Die Missionen sind abwechslungsreich und einzigartig, die Nebencharaktere haben jeweils ihre eigenen Fähigkeiten, und einige machen im Story-Modus sogar noch mehr Spaß als der Umhang-Kreuzritter selbst. Ich bin zum Beispiel immer wieder in der Haly's Circus-Mission und im Poison Ivy-Bosskampf zu Robin gewechselt. Es gibt auch eine weitläufige offene Welt, die nicht von der Idee belastet wirkt, bestimmte Bereiche durch das Finden eines nahegelegenen Turms freizuschalten oder zu warten, bis man bestimmte Missionen abgeschlossen hat. Es gibt Geheimnisse, die du erst entdecken kannst, wenn du ein bestimmtes Gerät hast, aber ansonsten kannst du nach Herzenslust durch Gotham gleiten und fahren.

Etwas, das beim Spielen auf der Gamescom ein kleines Problem war, war das offensichtliche Fehlen von Nebenaktivitäten in der offenen Welt des Spiels. Das war etwas, das ich sogar in meinem Vorstellungsgespräch ansprechen wollte. Das war, bis ich alle geplanten Story-Missionen in unserer Demo abgeschlossen hatte. Als ich dann mal Zeit hatte, mich zurückzulehnen, im Batmobil zu spawnen und die Straßen zu verwöhnen, sah ich, dass es viele verschiedene Nebenaktivitäten, versteckte Rätsel und Möglichkeiten gibt, mehr für sein Geld zu bekommen, außer einfach von Mission zu Mission zu treiben. Es scheint keine tiefgehenden Nebenquests zu geben, aber Rennen, Riddler-Rätsel, Kampf-Herausforderungen, zufällige Verbrechen, andere Rätsel und zusätzliche Aktivitäten führen dazu, dass man oft irgendwo in die eine oder andere Richtung in einen Teil der Stadt gezogen wird, der gerettet werden muss. Mit so vielen Skins zum Freischalten bist du immer auf der Suche nach einem neuen Look für Batman und seine Gefährten. Ganz zu schweigen von der Ingame-Batcave, die anpassbar ist und zusätzliche Bereiche bietet, die man mit Studs, Minikits zum Entdecken und einem Laden von niemand Geringerem als Bat-Mite für zusätzliche Kosmetika und Upgrades für deine Fähigkeiten kaufen kann. Wie gesagt, es gibt eine Menge Spiel, in das man sich vertiefen kann. Es ist schwer, sich darüber zu beschweren, ohne so zu klingen, als würde man es hassen, wenn das Steak zu saftig und der Hummer zu buttrig ist.

Wenn ich Lego Batman: Legacy of the Dark Knight spiele, bekomme ich das gleiche Gefühl wie beim ersten Einstieg in Astro Bot. TT Games konzentriert sich hier einfach darauf, den größtmöglichen Spaß zu machen. Es richtet sich zwar an ein jüngeres Publikum, ja, aber wir nostalgischen Uncs können immer noch das Gefühl haben, dass unser Herzschlag etwas schneller wird, wenn wir auf den Dunkelritter-Schwierigkeitsgrad wechseln, was erneut zeigt, dass TT an fast alles gedacht hat. Es gibt ein paar kleine Kritikpunkte, wie es sicher sein wird. Der Poison Ivy-Bosskampf wirkte etwas enttäuschend, besonders in ihrer ersten Phase, in der ich sie einfach in eine Ecke schlagen konnte, ohne Konsequenzen. Allerdings ist es leicht, kleine Fehler in einem Produkt zu ignorieren, das so erfolgreich unglaublich viel Spaß macht. Es ist kein neues Arkham, noch die Lego-Batman-Spiele von früher. Es ist neu. Es ist aufregend. Es ist Batman. Es funktioniert. Sollte die vollständige Veröffentlichung der bisherigen Qualität gerecht werden, würde es mich nicht wundern, wenn Lego Batman: Legacy of the Dark Knight in den Gesprächen über die allerbesten Spiele des Jahres 2026 enthalten wäre.

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