LeBron James ist der zweite 40+ jährige Spieler, der jemals ein Triple-Double erzielt hat: Was bedeutet das?

LeBron James, der kürzlich 40 Jahre alt geworden ist, schreibt weiterhin NBA-Geschichte, wobei Statistiker gezwungen sind, NBA-Rekorde fast wöchentlich zu bearbeiten. Beim 111:88-Sieg der Los Angeles Lakers gegen die Washington Wizards am Dienstag erzielte James 21 Punkte, 13 Assists und 10 Rebounds.

Das ist ein Triple-Double, bei dem während eines Spiels mehr als zehn (zweistellige) Punkte in mindestens drei von fünf statistischen Hauptkategorien im Basketball (Punkte, Rebounds, Assists, Steals und geblockte Würfe) erzielt werden. Damit war er der zweite einzige NBA-Spieler über 40, dem dies gelang, der andere war Karl Malone, der 40 Jahre und 127 Tage alt war, als er am 28. November 2003 ein Triple-Double erzielte.

James ist noch jünger als Malone, als er es erreichte - er wurde am 30. Dezember 40 Jahre alt - aber es wäre überraschend, wenn er bis dahin nicht ein weiteres Triple-Double erzielt, wenn er weiß, dass er in dieser Saison bereits neun Triple-Doubles erzielt hat. Das ist nicht besonders rosig für die Los Angeles Lakers, aber James kann stolz darauf sein, dass er besser spielt als jeder andere in diesem Alter in der Geschichte...