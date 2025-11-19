LeBron James gibt sein Saisondebüt, schließt sich aber für die Olympischen Spiele in Los Angeles aus

HQ

Nachdem er den ersten Wettkampfmonat, insgesamt 14 Spiele und die gesamte Preseason verpasst hatte, gab LeBron James in dieser Saison endlich sein Debüt für die Los Angeles Lakers und half seinem Team, ihre gute Bilanz mit einem 140:126-Sieg über die Utah Jazz auszubauen. James, der sich von Ischias erholt hatte, spielte 30 Minuten und erzielte 11 Punkte, während Luka Donic 37 Punkte erzielte und 10 Assists gab. Die Lakers haben in dieser Saison 11 Spiele gewonnen und 4 verloren.

Jetzt ist es offiziell: LeBron James ist der erste Spieler, der in 23 aufeinanderfolgenden NBA-Saisons als Starter startet. Wird er die Saison beenden? Was fast sicher ist, ist, dass er nicht bis 2028 bleiben wird, dem Jahr, in dem die Olympischen Spiele in seiner Stadt stattfinden.

Er verriet es in einem Interview im Mind the Game Podcast (über Reuters), wo er nach seinen Plänen gefragt wurde, für die Vereinigten Staaten bei den Olympischen Sommerspielen 2028 zu spielen, und er sagte einfach: "Du kennst meine Antwort schon, ich werde sie mir ansehen."

LeBron James wird im Sommer 2028 43 Jahre alt, daher kann man davon ausgehen, dass er vorher in den Ruhestand gehen wird, da er bereits mehr gespielt hat als jeder andere Spieler in der Liga... und gewann mit den USA alles, was es zu gewinnen gibt: eine Bronzemedaille in Athen 2004 und drei Goldmedaillen in Peking 2008, London 2012 und Paris 2024.

Stephen Curry, eine weitere Legende des Teams, der im Sommer 2028 40 wird, war ebenfalls im Podcast und sagte: "So Gott will, habe ich immer noch die Wahl und die physische Möglichkeit, das Team zu beeinflussen. Sag niemals nie, aber ich bezweifle es stark. Das bezweifle ich stark." Curry gewann auch 2024 die Goldmedaille, seine ersten Olympischen Spiele aufgrund von Verletzungen oder langen Postseasons.