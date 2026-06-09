LCK Road bis MSI 2026: Vier Teams bleiben mit noch drei verbleibenden Spielen im Spiel

HQ

An diesem kommenden Wochenende enden einige League of Legends regionale Turniere, nicht zuletzt die südkoreanische League of Legends Championship Korea, die nur noch drei Spiele ausstehen, vier Teams noch im Einsatz sind, zwei Plätze beim Londoner Mid-Season Invitational auf dem Spiel stehen sowie ein Ticket für die Pariser Esports-Weltmeisterschaft.

Im Gegensatz zu den letzten Tagen der LEC am vergangenen Wochenende, die das gleiche Format wie die letzten Spiele der LCS und die letzten Spiele der LPL in dieser Runde verwenden, verwendet die LCK eine etwas andere Aufstellung.

Das Playoff-Bracket führt nicht zu einem Grand Final, in dem zwei Teams um das EWC-Ticket kämpfen, sondern der Gewinner des Upper Bracket Round 3 beansprucht diesen Vorteil für sich, sodass der Verlierer dann um das zweite MSI-Ticket kämpfen muss.

In diesem Zusammenhang sind Sie vielleicht neugierig auf die Spielpläne des kommenden Wochenendes und wann die Spiele stattfinden werden. Falls ja, finden Sie diese Informationen unten.

Runde 3 – 12. Juni um 9:00 BST/10:00 CEST



Hanwha Life vs. T1 (Gewinner beansprucht ein MSI-Ticket und den EWC-Platz)



Runde 4 – 13. Juni um 7:00 BST/8:00 MESZ



Gen.G gegen KT Rolster



Runde 5 – 14. Juni um 7:00 BST/8:00 MESZ



Verlierer von Hanwha/T1 gegen Gewinner von Gen.G/KT (Gewinner beansprucht das zweite MSI-Ticket)



Wer glaubst du, wird als Sieger hervorgehen?