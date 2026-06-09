LPL Split 2 2026: Top Esports am Steuer, insgesamt stehen noch zwei Spiele vor

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Die Frühjahrssaison der LEC ist zu Ende gegangen und viele andere League of Legends regionale Turniere sind ebenfalls beendet, aber es gibt einige, die am kommenden Wochenende ihre Aktionen beenden wollen. Ein Beispiel dafür ist die chinesische League of Legends Pro League, die noch zwei Spiele zu bestreiten, drei Teams im Rennen, zwei Plätze beim London Mid-Season Invitational auf dem Spiel hat, plus ein Ticket für den Pariser Esports-Weltcup.

In diesem Zusammenhang sind Sie vielleicht neugierig auf die Spielpläne des kommenden Wochenendes und wann die Spiele stattfinden werden. Falls ja, finden Sie diese Informationen unten.

Unteres Bracket-Finale – 13. Juni um 9:00 BST/10:00 CEST



Team WE vs. Bilibili Gaming



Grand Final – 14. Juni um 9:00 BST/10:00 MESZ



Top Esports vs. Gewinner von WE/Bilibili



Der Gewinner erhält sowohl ein MSI- als auch ein EWC-Ticket, während der Zweitplatzierte des Turniers ausschließlich ein MSI-Ticket erhält, was es entscheidend macht, sich einen Grand Final-Platz zu sichern, um mindestens einen Auftritt bei einem internationalen Event im Sommer zu gewährleisten.

Wer glaubst du, wird als Sieger hervorgehen?