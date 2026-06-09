LCS Frühling 2026: Die letzten beiden Spiele finden an diesem Wochenende statt, wobei Lyon in der besten Position ist, um als Sieger hervorzugehen

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Einige der League of Legends Wettbewerbsregionen haben ihre Frühlingssaison bereits abgeschlossen, aber es gibt einige, die dies am kommenden Wochenende tun werden. Ein Beispiel dafür ist die North American League of Legends Championship Series, die nur noch zwei Spiele zu spielen hat, mit drei Teams und zwei Tickets für das in London ansässige Mid-Season Invitational sowie ein Ticket für die Pariser Esports-Weltmeisterschaft.

In diesem Zusammenhang sind Sie vielleicht neugierig auf die Spielpläne des kommenden Wochenendes und wann die Spiele stattfinden werden. Falls ja, finden Sie diese Informationen unten.

Unteres Bracket-Finale – 13. Juni um 21:00 BST/22:00 MESZ



Cloud 9 gegen Team Liquid



Grand Final – 14. Juni um 21:00 Uhr BST/22:00 Uhr MESZ



Lyon gegen den Gewinner von C9/Liquid



Der Gewinner erhält sowohl ein MSI- als auch ein EWC-Ticket, während der Zweitplatzierte des Turniers ausschließlich ein MSI-Ticket erhält, was es entscheidend macht, sich einen Grand Final-Platz zu sichern, um mindestens einen Auftritt bei einem internationalen Event im Sommer zu gewährleisten.

Wer glaubst du, wird als Sieger hervorgehen?