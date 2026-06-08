LEC Frühling 2026: G2 Esports erledigt die Sache und gewinnt das Turnier

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Mitten in der Flut an Showcases und großen Spiele-Events am vergangenen Wochenende gab es auch eine Menge großer Esports-Events, die Turnierfinals boten, nicht zuletzt die Frühjahrssaison der EMEA Championship League of Legends.

Die letzten Spiele des Playoff-Teils des Turniers fanden statt, bei denen die drei verbliebenen Teams reduziert wurden, bis ein Sieger bestimmt war. Zunächst fand das Lower Bracket Final statt, bei dem Karmine Corp Movistar KOI mit 3:0 besiegte, was zu einem beeindruckenden Rückkampf im Finale führte, da G2 Esports bereits am 23. Mai in die Ausscheidungsrunde abKarmine Corp stieg.

Dann kam das Finale, und trotz einer guten Leistung von Karmine Corp setzte sich G2 Esports mit 3:2 durch, was bedeutet, dass das deutsche Team einen weiteren LEC-Pokal für seine Sammlung gewonnen und zudem einen Platz beim Mid-Season Invitational und beim Esports World Cup in diesem Sommer sicherte. Für den Finalauftritt wird Karmine Corp auch die LEC bei der MSI 2026 vertreten.

Waren Sie von diesem Ergebnis überrascht?