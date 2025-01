Lavazza A Modo Mio Tiny Eco

Hier bei Gamereactor haben wir uns nicht absichtlich auf die teuersten Kaffeemaschinen konzentriert, aber so sind die Karten leider gefallen. Ich sage "leider", weil es oft viel interessanter sein kann, sich anzusehen, wie viel man auf den unteren Ebenen der Preisleiter für sein Geld bekommen kann, und wenn es um Kaffee geht, hat nicht jeder 600 Pfund herumliegen und will sich mit Brühköpfen, Kolben und Reinigung herumschlagen.

Glücklicherweise wurden wir von Lavazza kontaktiert, die nicht nur dafür bekannt sind, einige unserer persönlichen Lieblingsbohnen herzustellen (im Ernst, die Qualità Oro ist eine großartige Budget-Bohne), sondern auch ein direktes Äquivalent zu einer Nespresso namens A Modo Mio Tiny Eco für 45 £ brandneu verkaufen.

Ja, es ist absurd wenig, so wenig, dass eine anständige Espressokanne teurer ist. Die Tatsache, dass eine Marke, die mit Smeg an Kaffeemaschinen im Wert von oft weit über 500 Pfund zusammenarbeitet, auch eine Maschine für weniger als ein Zehntel davon hat, ja, das ist ziemlich cool. Und noch cooler ist, dass sich der "Eco"-Teil des Namens eigentlich darauf bezieht, dass der Großteil der Maschine, also alle Komponenten, aus recyceltem Plastik bestehen und die damit verkauften Kapseln "eco-friendly" sind, also kompostierbar und CO2-neutral. Mehr davon, bitte. Ja, bei der Maschine sind es "nur" 61 %, aber jeder Sprung in Richtung nachhaltiger Produktion sollte begrüßt werden.

Es ist auch "Tiny", und Lavazza meint es ernst. Wir sprechen hier von 26x14x27 Zentimetern und einem Gewicht von 3,7 Kilogramm, ist also wirklich kompakt, was bedeutet, dass der Tiny Eco in eine Schublade oder in einen Schrank passt, was sehr sinnvoll ist, wenn man nicht in Eile Kaffee auspumpt.

Es handelt sich schließlich um eine extrem einfache Maschine, und wir würden nichts anderes erwarten. Es gibt einen kleinen 0,6-Liter-Wassertank, der für eine Maschine, die hauptsächlich für Espresso entwickelt wurde, angemessen ist, es gibt einen einzigen Knopf, mit dem der Brühvorgang gestartet und gestoppt werden kann, und die Tropfschale kann nach unten gezogen werden, um Platz für eine größere Tasse zu schaffen. Es dauert nur 10 Sekunden, bis die Maschine fertig ist, aber die Brühzeit für einen durchschnittlichen Espresso beträgt etwas mehr als eine halbe Minute, was etwas länger ist, und es gibt keine automatische Einstellung, um den Brühvorgang zu stoppen. Sie müssen dort bleiben und den Knopf selbst drücken. Das bedeutet auch, dass Sie, wenn Sie einen Double oder einen Lungo möchten, ihn einfach mit Wasser auffüllen lassen können, aber trotzdem.

Wenn Sie Lavazza fragen, liegt das langsamere Brauen auch daran, dass mehr Geschmack aus diesen A Modo Mio Kapseln extrahiert wird, und die, die wir probiert haben, beweisen dies. Der wichtigste Vergleichspunkt unter den kapselbasierten Maschinen ist Nespresso, und dieser scheint tiefer und viel schmackhafter zu sein - es gibt wirklich einen Unterschied. Ob er mit soliden Espressos mithalten kann, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber bei einem Preis von knapp 45 £ ist es wirklich schwer, sich zu beschweren. Selbst wenn man bedenkt, dass der Preis pro Tasse wahrscheinlich etwas höher ist als bei anderen Brühmethoden, ist dies immer noch ein wirklich wettbewerbsfähiger Preis und ein hervorragendes Geschmacksprofil.

Das soll nicht heißen, dass A Modo Mio Tiny Eco perfekt ist. Es ist nicht so, dass wir verschiedene Modi oder eingehende Einstellungen als solche vermissen, aber es sollte in der Lage sein, von selbst zu stoppen, um nur ein Beispiel zu nennen. Es ist jedoch extrem einfach, es zu empfehlen, daran besteht kein Zweifel, und wenn Sie eine billige Kaffeemaschine suchen, erhalten Sie mit dieser einen großartig schmeckenden Kaffee zu einem Bruchteil der Kosten größerer, seriöserer Alternativen.

