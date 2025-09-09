Lavazza A Modo Mio Deśea

Zu Beginn des Jahres 2025 haben wir die sehr, sehr günstige A Modo Mio Tiny Eco von Lavazza getestet, eine kapselbasierte Kaffeemaschine, die Sie tatsächlich für weniger als 50 £ kaufen können. Es scheint jedoch, dass Lavazza sein eigenes Portfolio auf die gleiche Weise angeht wie Motorola es mit seinen Smartphones tut, nämlich indem es eine Vielzahl von Modellen anbietet, so dass es immer ein spezifisches Modell gibt, das Ihren Bedürfnissen und Ihrer Preisklasse entspricht.

Wenn Sie also bereit sind, doppelt so viel zu bezahlen, können Sie auf das A Modo Mio Deśea von Lavazza upgraden, das im Großen und Ganzen seine Einfachheit beibehält, aber eine Vielzahl cooler Funktionen einführt, an denen Sie als erfahrener Kaffeetrinker wahrscheinlich interessiert sein werden.

Das Profil selbst ist noch schlank und so konzipiert, dass es so wenig Platz wie möglich auf der Küchenarbeitsplatte einnimmt. Darüber hinaus hat Lavazza nach wie vor eine Vorliebe für ästhetisch auffällige Designs, so dass das A Modo Mio Deśea zwar aus Kunststoff besteht, aber dennoch attraktiv ist - einfach und attraktiv.

Vorne wurde ein wenig Platz für eine lange Reihe von Knöpfen geschaffen. Ja, ein kleines Display wäre schön gewesen, aber über einfache LED-beleuchtete Touch-Tasten kann man schnell zwischen Espresso- oder Milchkaffeegetränken und deren Größe wählen. Auch hier helfen leicht verständliche Symbole. Wie bei den meisten kapselbasierten Maschinen öffnen Sie den Deckel, setzen die Kapsel ein und schon kann es losgehen. Alternativ können Sie den mitgelieferten Milchbecher verwenden, der befestigt werden kann und zum Aufschäumen von Milch z.B. für einen Cappuccino verwendet werden kann, bevor Sie den Kaffeeshot hinzufügen. Es ist unglaublich einfach.

Bei teureren Lösungen wäre der Milchbehälter ein integrierter Bestandteil der Maschine, und es ist bewundernswert, dass Lavazza sich nicht für einen separaten Dampfgarer daneben entschieden hat. Ich würde jedoch sagen, dass man gezwungen ist, die Dinge nacheinander zu tun, weil die Milchtasse dort sitzen muss, wo der Kaffee herauskommt, und wenn Lavazza tatsächlich einen Dampfgarer auf einer Seite gehabt hätte, könnten Kaffee und Milch nebeneinander hergestellt werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diese Lösung bevorzuge, aber es ist leicht zu verstehen, warum sie es vorgezogen haben, eine Maschine zu entwickeln, die nicht mehr Platz einnimmt, ohne direkt auf Funktionalität zu verzichten.

So ziemlich alles andere ist wie immer. Die Kapseln schmecken ziemlich gut, und obwohl es nicht so viele andere Hersteller in diesem proprietären Format gibt, können Sie 36 für 10 £ bekommen, und das ist von Lavazza selbst, was nicht allzu schlecht ist.

Es gibt überraschend viele Lösungen für die etwa 100 £, die Sie für einen A Modo Mio Deśea bezahlen müssen, und außerdem ist es nicht die billigste Lösung im Vergleich zum Kauf von Kapseln. Aber wenn Sie Zugang zu einer Vielzahl von Kaffeegetränken haben möchten, von denen mindestens eines aufgeschäumte Milch enthält, und Sie auch etwas Leichtes suchen, dann ist es schwer zu sehen, wie Sie hier etwas falsch machen könnten. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Designphilosophie hinter dem Milchbehälter steckt, aber abgesehen davon hat Lavazza wieder einmal etwas Stilvolles und unendlich Funktionales geliefert.

