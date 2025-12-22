Laut Ärzten wird erwartet, dass Alexander Isak ein gebrochenes Bein hat

HQ

Alexander Isak erzielte erst sein zweites Tor in der Premier League beim 1:2-Sieg gegen Tottenham, erlitt jedoch eine schwere Verletzung, als Spurs-Verteidiger Micky van de Ven in den Schwede rutschte. Laut Sky Sports erwartet der Spieler die Ergebnisse des MRT-Scans, aber sie glauben, dass es sich um einen Beinbruch handelt.

Isak schaffte es, das Tottenham Hotspur-Feld mit Hilfe des medizinischen Personals von Liverpool auf eigenen Fuß zu verlassen, doch es sieht so aus, als würde seine Verletzung ihn wochen- oder möglicherweise monatelang am Spielbetrieb hindern. Das geschieht, nachdem Isak zwischen Oktober und November fünf Spiele wegen einer Leistenverletzung verpasst hatte.

Isak war Liverpools größter Transfer überhaupt, als er für 125 Millionen Pfund von Newcastle verpflichtet wurde; der Wechsel war auch ein Rekord im englischen Fußball und einer der teuersten Transfers überhaupt, der bisher nicht die gewünschten Ergebnisse erzielte und in 16 Einsätzen in allen Wettbewerben nur drei Tore erzielte... und nun werden Verletzungen Isaks erste Saison bei Liverpool ernsthaft behindern.