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Lamine Yamal hat den Barça-Fans versprochen, die Champions League nach Barcelona zurückzubringen, nachdem sie im Viertelfinale von Atlético de Madrid ausgeschieden sind – ein Spiel, das laut Raphinha "ein Raubüberfall" war. Es sind 11 Jahre vergangen, seit Barcelona zuletzt 2015 den Pokal gewonnen hat, mit Luis Enrique an der Spitze.

"Meine Eltern haben mir beigebracht, dass das Wort eines Mannes seine Bindung ist... und wir werden das nach Barcelona bringen", sagte der 18-Jährige, der so aufgeregt auf das Spiel war, dass er sogar sein Profilbild auf LeBron James änderte.

"Wir gaben alles, aber es reichte nicht. Das ist nur ein Teil der Reise: Um den Gipfel zu erreichen, muss man klettern, und wir wissen, dass es nicht einfach sein wird, und sie werden es uns auch nicht leicht machen. Aber aufgeben ist keine Option.

"Wir haben viele Gründe, aufgeregt zu sein, und wir werden alles geben, was wir haben. Jeder Fehler ist eine Lektion, und du kannst sicher sein, dass wir von jedem lernen werden. Wir sind Barça, und wir werden dorthin zurückkehren, wo wir hingehören", fügte Yamal hinzu.