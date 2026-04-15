"Es war ein gestohlenes Spiel": Raphinha explodiert nach Barças Ausscheidung aus der Champions League

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Raphinha ist besonders enttäuscht, dass Barcelona im Champions-League-Viertelfinale von Atlético de Madrid ausgeschieden ist: Barça gewann 1:2 im Metropolitano, verlor aber in einem spannenden Spiel mit 2:3 in der Gesamtwertung, in dem sie kurz vor einem Comeback kamen, aber zu keinem Zeitpunkt in der Gesamtwertung vor Atleti lagen. In der gemischten Zone sagte der Brasilianer, der derzeit verletzungsbedingt ausfällt, dass es ein "gestohlenes Spiel" gewesen sei.

"Einen Fehler zu machen ist menschlich, aber es im zweiten Abschnitt noch einmal zu tun? Wir haben sehr gut gespielt, aber dieses Unentschieden wurde uns gestohlen. Die Schiedsrichterleistung war schrecklich, die Entscheidungen, die er traf, waren unglaublich. Atlético beging unzählige Fouls, und der Schiedsrichter zeigte ihnen nicht einmal eine gelbe Karte. Ich möchte wirklich seine Angst verstehen, die Barça durchmachen könnte."

Das Spiel, wie auch im Hinspiel, sah einen Barça-Spieler, Eric García, direkt die Rote Karte erhalten, und Barça spielte die letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit (plus 8 Minuten Nachspielzeit) mit zehn Spielern. Letzte Woche reichte Barça eine formelle Beschwerde bei der UEFA wegen eines Elfmeters ein, der im Hinspiel nicht gegeben wurde, doch die UEFA wies den Protest als "unzulässig" zurück.

Laut AS könnte Raphinha wegen seiner Worte mit einer UEFA-Sperre rechnen, was andeutet, dass es sich um ein gestohlenes Spiel handelte, wobei man sich daran erinnert, dass Neymar ebenfalls für drei Spiele wegen ähnlicher Aussagen gesperrt wurde. Der brasilianische Flügelspieler war außerdem zu sehen, wie er den Atleti-Fans im Stadion signalisierte, dass sie in der nächsten Runde des Wettbewerbs ausscheiden würden.

Juan Musso, Torwart von Atleti, reagierte in der Mischzone auf Raphinhas Worte: "Ich respektiere die Meinung aller, aber lasst uns nicht so tun, als wäre es ein Raub gewesen, wir haben es auf dem Platz gewonnen, wir haben auswärts 2:0 gewonnen. Der letzte Mann im Fußball ist leider die Rote Karte. Es ist ein Team, das wir sehr respektieren, über Raub zu sprechen ist Wahnsinn."