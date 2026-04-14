Lamine Yamal ruft LeBron James' Geist herauf, bevor er eine 'Remontada' gegen Atlético de Madrid versucht

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Lamine Yamal wird heute Abend Barcelona anführen, wenn sie gegen Atlético de Madrid ein Comeback versuchen, um sich für das Halbfinale der Champions League zu qualifizieren. Auf der Pressekonferenz sagte er, dass er ein Comeback für sehr wahrscheinlich halte, und forderte Atleti-Trainer Cholo Simeone heraus, ihn eins-gegen-eins gegen einen seiner Spieler zu stellen.

24 Stunden vor dem Spiel (heute Abend, Dienstag, um 21:00 Uhr MES, 20:00 Uhr BST) änderte Yamal sein Instagram-Profilbild, auf dem er über 40 Millionen Follower hat, durch ein Bild von LeBron James, der über die NBA-Trophäe schläft, die er 2016 gewonnen hatte.

Das ist ein bedeutendes Bild, denn vor zehn Jahren führte LeBron die Cleveland Cavaliers in den NBA-Finals zu einem großen Comeback: von einem 1:3-Rückstand auf einen 3:4-Sieg nach sieben Spielen und wurde damit das erste NBA-Team, das nach einer 1:3-Niederlage in der Best-of-Seven-Serie gewann. James erzielte 41 Punkte in den Spielen fünf und sechs.

"LeBron ist eines der Vorbilder, die mich für das morgige Spiel inspirieren können, und deshalb habe ich ihn einbezogen. Ich werde darüber nachdenken, wie er es gemacht hat, und hoffentlich kann ich dasselbe tun", sagte Lamine.

Der 18-Jährige, der die Medien mit einer Brille überraschte, sagte, er wolle nicht, dass der Fokus nur auf ihm liegt. "Ich spiele für Barcelona, es gibt Qualitätsspieler, es gibt Veteranen... Ich glaube nicht, dass sich alles um mich dreht. Wir haben viele Führungskräfte im Team. Ich sehe mich selbst als eine, aber ich bin nicht der Einzige."

Glauben Sie, dass Barcelona nach einem Zwei-Tore-Rückstand gegen Atlético de Madrid, das im Metropolitano-Stadion in Madrid spielt, noch aufholen kann?