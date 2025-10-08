LaLiga-Spieler Rafa Mir wegen sexueller Übergriffe mit Gewalt angeklagt

HQ

Rafa Mir, Stürmer des LaLiga-Klubs Elche, der früher bei Valencia, Nottingham Forest, Sevilla und Wolverhampton Wanderers spielte, wurde vom Schiedsgericht von Llíria (Valencia) wegen sexueller Nötigung und Gewaltanwendung angeklagt.

Die Ereignisse ereigneten sich am 1. September 2024 in seinem Haus, wo er zu diesem Zeitpunkt noch bei Valencia CF spielte. Er wurde zwei Tage später verhaftet und nach einer Nacht im Gefängnis auf Bewährung freigelassen, durfte Spanien nicht verlassen und erhielt eine einstweilige Verfügung über 500 m gegen das Opfer.

Nach Ansicht des Richters gibt es "Hinweise, nicht bloße Vermutungen, für zwei Episoden sexueller Übergriffe unter Anwendung von Gewalt durch Rafa Mir gegen einen 21-jährigen Beschwerdeführer. Der erste im Pool und ein zweiter im Badezimmer. In beiden Fällen hatte er Geschlechtsverkehr und steckte seine Finger ohne ihre Zustimmung in sie, obwohl das Opfer ihm sagte, er solle aufhören, loslassen und ihn wegstoßen", erklärt sie (via AS).

Der Spieler muss eine Kaution in Höhe von 12.500 € hinterlegen und wurde am kommenden Montag, den 13. Oktober, als Zeuge vorgeladen. Auf Antrag seines Anwalts wird Mir online erscheinen. Als die Ereignisse im letzten Jahr passierten, verhängte Valencia eine Geldstrafe gegen den Spieler und am Ende der Saison kehrte er nach Sevilla zurück, wo er an Elche CF ausgeliehen wurde, der kürzlich in die erste Liga aufgestiegen war.