LaLiga-Präsident wird Real Madrid verklagen: "Sie haben den Verstand verloren"

Real Madrid hat genug von den Schiedsrichtern in Spanien und Anfang dieser Woche haben sie einen langen und harten Brief geschickt, in dem sie sich über ein "korruptes" System beschweren, das "den Wettbewerb verfälscht" und speziell auf Real Madrid abzielt, und sich dabei auf zwei umstrittene Entscheidungen während der 0:1-Niederlage gegen Espanyol am vergangenen Samstag in LaLiga beziehen.

Im Gegenzug hat LaLiga genug von Real Madrid. Und sein Präsident Javier Tebas, der dafür bekannt ist, eine schreckliche Beziehung zum einflussreichen Präsidenten von Real Madrid, Florentino Pérez, einem der reichsten Männer Spaniens, zu haben, hat gesagt, dass Real Madrid "den Verstand verloren" hat und rechtliche Schritte gegen den Verein einleiten wird.

"Sie sind gegen alles, das ist die Realität. Real Madrid will dem Wettbewerb schaden, nicht nur der Schiedsrichtergemeinschaft. Sie haben eine Geschichte der Opferrolle aufgebaut, deren Sahnehäubchen die Erklärung war, die sie neulich abgegeben haben. Sie haben eine Geschichte der Opferrolle verfolgt, die nicht wahr ist."

Tebas sagte dies am Donnerstag während des ersten Treffens zwischen dem RFEF (Spanischer Fußballverband), der CTA (Schiedsrichterkommission, die vom RFEF abhängt), LaLiga und den Vereinspräsidenten... mit Ausnahme von Real Madrid, das sich weigerte zu gehen. Der Leiter der LaLiga (ein Wettbewerb, den Madrid drei der letzten fünf Ausgaben gewonnen hat) sagte, dass sie prüfen, wen sie verklagen sollen (den Verein, den Vorstand...), denn "natürlich kann diese Art von Briefen nicht zugelassen werden, es gibt Unwahrheiten oder Halbwahrheiten, die darauf abzielen, Themen zu beeinflussen, die keinen Platz haben".

In der Zwischenzeit wird Real Madrid wahrscheinlich seine Drohungen wahr machen und auch rechtliche Schritte einleiten: Sie forderten an diesem Abend die Transkriptionen zwischen dem Schiedsrichter und dem VAR-Raum an, in denen der Schiedsrichter (nach Meinung der meisten Experten zu Unrecht) einem Espanyol-Spieler nach einem brutalen Zweikampf gegen Mbappé keine Rote Karte zeigte (dieser Spieler erzielte später das Siegtor). Die Schiedsrichterkommission hat sich geweigert, Real Madrid die Audios zu geben, also werden sie versuchen, sie durch das Justizsystem zu bringen.

Etwas, worin sich Tebas eigentlich einig war, aber das ist nicht seine Kompetenz (es kommt auf den RFEF an): "Sie hätten übergeben werden müssen, warum nicht? Das ist meine Meinung. Ich bin der Meinung, dass die VAR-Audios an Real Madrid und jeden Verein, der danach fragt, hätten übergeben werden müssen." Was Tebas nicht tolerieren wird, ist, dass Real Madrid seiner Meinung nach versucht, mit allen im spanischen Fußball in den Krieg zu ziehen: "Der Präsident von Real Madrid will immer Recht haben, will, dass wir alle vor seinem Büro knien und zu ihm sagen: 'Tut mir leid, Florentino. Es stimmt, dass Sie gekommen sind, um den Fußball zu retten, und wir hatten es nicht gemerkt, bis Sie uns Ihren Brief gezeigt haben'", sagte er ironisch.