Lakers ohne Doncic, LeBron und Reaves sind Shai Gilgeous-Alexander und die Thunder nicht gewachsen

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Der Schwung der Los Angeles Lakers kam zum Erliegen, als sie gegen Oklahoma City Thunder und Shai Gilgeous-Alexander antreten mussten. Fünf Tage nach der 139:96-Niederlage besiegten die Thunder die Lakers am Dienstag erneut mit 123:87, in einem Spiel ohne Luka Doncic, Austin Reaves und LeBron James, in dem SGH 25 Punkte in 28 Minuten erzielte.

Zwischen beiden Duellen gegen Thunder verloren die Lakers auch gegen die Dallas Mavericks und erlitten den Ausfall von Luka Doncic, der derzeit in Spanien eine Behandlung des Oberschenkels bekommt, in der Hoffnung, rechtzeitig für die Play-offs zurück zu sein.

Glücklicherweise haben die Lakers mit einer Bilanz von 50-29 und nur noch drei verbleibenden Spielen einen Playoff-Platz gesichert. Für die Lakers bleibt nur noch ein besseres Setzplatz für die Play-offs: Sie können den dritten oder fünften Platz in der Western Conference abschließen und konkurrieren mit den Denver Nuggets und Houston Rockets. Thunder führt die Western Conference an, aber Victor Wembanyamas San Antonio Spurs können sich weiterhin für den ersten Platz im Westen entscheiden.