Luka Dončić reist nach Spanien, um eine Oberschenkelbehandlung zu machen und rechtzeitig für die NBA-Playoffs zurückzukehren

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Luka Doncic ist nach Spanien gereist, um sich wegen seiner Oberschenkelverletzung behandeln zu lassen, die er letzten Donnerstag erlitten hat, in der Hoffnung auf eine schnelle Genesung, die ihm eine Rückkehr für die Play-offs ermöglicht und dennoch den MVP-Titel anstrebt: Er muss mindestens noch ein weiteres Spiel absolvieren, um für den Einzeltitel berechtigt zu sein, der zwischen Doncic heftig umstritten wird. Nikola Jokic, Victor Wembanyama und Shai Gilgeous-Alexander.

Laut Shams Charania von ESPN reiste Doncic nach Spanien, um ein Injektionsverfahren mit regenerativen Therapien wie Stammzellen zu erhalten, die in Europa zugänglicher und weniger restriktiv sind als in den Vereinigten Staaten. Er erhielt 4-6 Wochen Erholungszeit, was bedeuten würde, dass er nur zurückkehren würde, wenn die Lakers das Conference-Halbfinale erreichen. Der 27-Jährige möchte sie so weit wie möglich reduzieren, um seinem Team in den Play-offs zu helfen (und seinen Namen auf die MVP-Liste schreiben).

Laut BasketNews haben auch andere Spieler im Ausland eine Behandlung gesucht, was nicht gegen die NBA-Regeln verstößt. Die Spieler können ihre bevorzugten medizinischen Entscheidungen treffen, solange diese keine verbotenen Substanzen beinhalten. Dončić entschied sich, sich in Spanien zu gönnen, wo er zwischen 2015 und 2018 für Real Madrid spielte.

Luka Doncic erzielte vor dem Spiel gegen Oklahoma im Schnitt 36,5 Punkte bei einer Trefferquote von 49,3 % (39 % von der Dreierdistanz), 8,1 Rebounds, 7,1 Assists und 2,3 Steals. Am Donnerstag, den 2. April, erlitt er sich eine Oberschenkelverletzung während des vierten Viertels einer 139:96-Niederlage gegen Oklahoma City Thunder, die eine Serie von 12 Siegen in 13 Spielen beendete. Ohne Luka verloren die Lakers dann mit 134:128 gegen die Dallas Mavericks: Es stehen noch vier reguläre Saisonspiele aus, das letzte an diesem Sonntag, aber die Lakers haben sich bereits einen Playoff-Platz gesichert.