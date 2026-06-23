HQ

Gestern wurde bekannt gegeben, dass der amtierende Premierminister Keir Starmer zurücktreten und von seinen Aufgaben als Vorsitzender des Vereinigten Königreichs zurücktreten wird, wobei der Wechsel entweder im Juli oder September stattfinden soll, je nachdem, wie schnell die Labour-Partei ihren neuen Vorsitzenden und die Person, die das Vereinigte Königreich in absehbarer Zukunft übernehmen wird, ernennen kann.

Auch wenn es so aussah, als könnte eine 'Krönung' stattfinden und Andy Burnham die Position nach einem unbestrittenen Anspruch auf die Rolle übernehmen, wird dies vielleicht nicht tatsächlich passieren. Labour-Abgeordnete haben begonnen, im Parlament zu sprechen und suggerieren, dass, wenn es keinen Wettbewerb gibt, die breite Welt denken wird, sie hätten "den Verstand verloren", so BBC News.

Derzeit ist Burnham der Favorit für diese Position, aber vor einer Woche war er lediglich Bürgermeister eines Wahlkreises und nicht einmal Abgeordneter. Innerhalb der letzten 24 Stunden ist Burnham nach London gereist, wurde als Abgeordneter vereidigt und könnte innerhalb eines Jahrzehnts innerhalb weniger Wochen der siebte Premierminister Großbritanniens werden.

Wenn Labour einen Kandidaten für die Parteiführung und das Abgeordnetenamt aufstellen will, ist bisher kein klarer Name herausgefallen, aber der Nominierungsprozess bedeutet, dass ein Herausforderer bis Anfang Juli festgelegt werden muss, bevor die Parlamentssommerpause am 16. Juli beginnt.