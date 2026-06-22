Keir Starmer tritt als britischer Premierminister zurück: Spätestens im September wird ein neuer Vorsitzender das Amt übernehmen

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Am Wochenende kursierten Gerüchte, als Berichte begannen, dass Keir Starmer erwägen würde, ob er zu Beginn dieser Woche als Premierminister des Vereinigten Königreichs zurücktreten wolle. Die Lage nahm heute Morgen Fahrt auf und eskalierte zu neuen Höhen, als bekannt wurde, dass der Premierminister vor der 10 Downing Street eine Erklärung abgeben wird, und diese ist derzeit im Gange.

Vor einem Rednerpult vor dem Haus des Premierministers und mit der Beobachtung der Nation hat Starmer offiziell seine Pläne angekündigt, von der Rolle des Premierministers und Vorsitzenden der Labour-Partei zurückzutreten.

Der bestehende Nachfolgeplan wird im Juli einen Nominierungsprozess vorsehen, um den neuen Labour-Vorsitzenden (und Premierminister) zu bestimmen, und zwar spätestens im September, bevor sie nach der Parlamentsschließung im Sommer das Amt übernehmen. Ein neuer Vorsitzender könnte früher als im September eingesetzt werden (bereits im Juli), falls Labour sich entscheidet, einen 'Krönungs'-ähnlichen Prozess abzuhalten und einen Kandidaten unter die übrigen zu heben, was nach seinem jüngsten Sieg bei der Nachwahl in Makerfield so aussieht, als bereite Labour sich darauf vor, Andy Burnham für diese Rolle zu wählen. Dies wird nur geschehen, wenn es keinen Konflikt in der Labour-Partei gibt, denn wenn doch, würde der Prozess die gesamte Dauer bis September andauern.

Derzeit hat Starmer seine Pläne bestätigt, mit König Karl III. zurückzutreten, und das Verfahren zur Sicherstellung eines neuen britischen Führers wird in Kraft gesetzt.