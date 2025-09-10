La Vuelta a España halbiert das Zeitfahren am Donnerstag aus Sicherheitsgründen

HQ

Die Vuelta a España verlief am Mittwoch ohne größere Zwischenfälle: Es gab nicht viele Proteste, wahrscheinlich weil es sich um eine Bergetappe in einem weniger besiedelten Gebiet handelte, auf dem Morredero-Berg in León, einem Land, das im vergangenen August von einem Feuer verwüstet wurde. Der Italiener Giulio Pellizzari gewann die Etappe, wobei sich in der Gesamtwertung kaum etwas änderte (Jonas Vingegaard führt weiterhin mit 50 Sekunden Vorsprung auf Joao Almeida).

Die Etappe am Donnerstag wird jedoch ganz anders verlaufen. Es wird ein Zeitfahren in der Nähe von Valladolid sein, und es wird erwartet, dass große Menschenmengen gegen die Teilnahme von Israel-Premier Tech protestieren werden. Mit Jonas Vingegaard mit 50 Sekunden Vorsprung auf Joao Almeida glauben die Experten, dass es für den Portugiesen jetzt oder nie heißt.

Das Zeitfahren wird jedoch viel kürzer sein als ursprünglich erwartet: von 27,2 km auf 12,2 km. "Mit dem Ziel, die Etappe besser zu schützen, haben die Organisatoren von La Vuelta in Abstimmung mit dem Stadtrat von Valladolid und nach Rücksprache mit dem Kollegium der Kommissare beschlossen, dass das morgige Zeitfahren über eine 12,2 km lange Strecke ausgetragen wird. unter Beibehaltung des ursprünglich geplanten Starts und Ziels", so die Organisatoren in einer Erklärung.

Der erste Fahrer startet um 14:35 Uhr, der letzte, Vingegaard, startet um 17:17 Uhr.

Die Fahrer werden entscheiden, ob sie das Rennen fortsetzen wollen

In der Zwischenzeit werden die Radfahrer entscheiden, ob sie am Sonntag bis nach Madrid fahren. Alle 23 Teams stimmten am Mittwochmorgen ab, ob sie das Rennen fortsetzen wollen oder nicht, angesichts der Gefahr, die diese Proteste für die Radfahrer darstellen (ein Fahrer, Javier Romo, musste nach einem Sturz absagen, als ein Demonstrant auf die Straße springen wollte).

Sie beschlossen, das Rennen fortzusetzen, einigten sich aber darauf, dass sie aufhören werden, wenn es in den verbleibenden Etappen zu ernsthaften Zwischenfällen kommt. Das Zeitfahren in Valladolid wird ein kritischer Moment sein, aber zur Vorbereitung hat Madrid bereits über 1.000 Polizisten für die letzte Etappe am Sonntag zusammengebracht.