Die Vuelta 2025 startet im kommenden Sommer in der italienischen Region Piemont

HQ

Die Vuelta Ciclista España, neben der Tour de France und dem Giro d'Italia eine der drei "Grand Tours" des Radsports in Europa, hat angekündigt, dass sie bei der Ausgabe 2025 genau in Italien starten wird. Die Vuelta 2024, in ihrer 90. Ausgabe, wird ihre ersten drei Etappen im Piemont (Piemonte ) haben.

Es ist bereits das sechste Mal, dass die Vuelta im Ausland startet. Letztes Jahr startete die Vuelta in Portugal (Lisboa, Oeiras und Cascais), und im folgenden Jahr, 2026, steht bereits fest, dass sie in Monaco starten wird.

Wie Spanien hat auch Italien eine große Radsporttradition. Sechs italienische Radsportler haben das Rennen in der Geschichte gewonnen: Fabio Aru (2015), Vincenzo Nibali (2010), Marco Giovannetti (1990), Giovanni Battaglin (1981), Felice Gimondi (1968) und Angelo Conterno (1956).

Nächstes Jahr wird Tour de France vollständig innerhalb der französischen Grenzen stattfinden, aber für 2026 wird es von Barcelona aus starten. Diese Art von "Crossovers" sorgt dafür, dass mehr internationale Zuschauer die drei prestigeträchtigsten Radrennen der Welt verfolgen.

Sie findet vom 5. bis 27. Juli 2025 statt. La Vuelta sowie Giro d'Italia werden ihren vollständigen Track im Januar ankündigen. Die Tour de France der Frauen wurde bereits angekündigt und wird 2025 deutlich wachsen.