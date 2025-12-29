Kylian Mbappés Team Caen kämpft in der dritten Liga: ehemaliger Arsenal-Spieler von Man City als neuer Trainer ernannt

HQ

Stade Malherbe Caen, der französische Fußballverein im Besitz von Kylian Mbappé, erlitt in der vergangenen Saison einen enttäuschenden Abstieg aus der Ligue 1 in Championnat National und beendete damit 41 Jahre lang ständig zwischen der ersten oder zweiten Liga. Und in der dritten Liga schneiden sie auch nicht viel besser ab, auf dem zehnten Platz, nachdem sie nur vier von 15 Spielen gewonnen und in den letzten sieben Spielen nur einen Sieg errungen haben.

Sie schieden auch im Coupe de France gegen den niedriger platzierten Verein Bayeux aus, was bei den Fans Empörung auslöste. Infolgedessen hat der Verein aus der Normandie beschlossen, den Trainer Maxime d'Ornano für die zweite Saisonhälfte zu entlassen, wobei Gaël Clichy verpflichtet wurde. Es wird seine erste große Trainerrolle sein, nachdem er Assistenztrainer der französischen U21 und des Olympiateams war, das 2024 in Paris Silber gewann.

Clichy ist erst 40 Jahre alt und beendete 2023 seine Fußballkarriere, nachdem er den Großteil seiner Karriere als Linksverteidiger in der Premier League verbracht hat: neun Jahre bei Arsenal (wo er 2004 die Premier League gewann) und sechs Jahre in Manchester City (2012 und 2014).