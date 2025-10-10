Kylian Mbappé verteidigt Lamine Yamal, "die Leute müssen ihn in Ruhe lassen"

HQ

Kylian Mbappé hat in seiner eigenen TV-Show für Movistar+ ein Interview mit dem ehemaligen argentinischen Spieler und Trainer Jorge Valdano gegeben. Das Interview wird am Sonntag um 21:00 Uhr MESZ veröffentlicht, aber der spanische Sender hat bereits einige Vorschauen des Interviews veröffentlicht, und in einem davon verteidigt der französische Spieler Lamine Yamal.

"Man sieht, dass er eine Leidenschaft für den Fußball hat, das ist das Einzige, was er sich nicht leisten kann zu verlieren. Der Rest, wenn sein Leben. Die Leute reden viel über sein Privatleben, seine persönlichen Angelegenheiten. Ich denke, die Leute müssen ihn in Ruhe lassen", sagte Mbappé.

Der heute 26-jährige französische Stürmer wurde auch schon in sehr jungen Jahren weltberühmt, als er mit 16 Jahren in Monaco seinen Durchbruch schaffte und dann 2018 mit nur 20 Jahren die Weltmeisterschaft gewann. Er weiß also, was es bedeutet, in diesem jungen Alter im Mittelpunkt aller Gespräche zu stehen.

"Sie müssen akzeptieren, dass er im Fußball ein großartiger Spieler ist, aber im Leben ist er nur ein 18-jähriger Junge. Mit 18 macht jeder Fehler; Sie machen die Dinge richtig, sie machen die Dinge falsch. Am Ende wird er seine Lebenserfahrungen machen, er wird wissen, was gut für ihn und was schlecht für ihn ist. Wir müssen uns nur anschauen, was er auf dem Platz macht. Der Rest ist nicht sehr wichtig."

"Er ist ein Spieler mit großem Talent, und ich hoffe, dass er seinen Willen durchsetzt. Viel Glück für ihn", fügte Mbappé hinzu. Als die großen Stars von Real Madrid und Barcelona, aber auch der französischen und spanischen Nationalmannschaft stehen beide kurz davor, in ihrer Karriere mehrmals aufeinander zu treffen.