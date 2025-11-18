Kylian Mbappé und Paris Saint-Germains Rechtsstreit geht weiter, wobei jeder Forderung nach Hunderten von Millionen Euro fordert

HQ

Der Rechtsstreit zwischen dem französischen Spieler Kylian Mbappé und seinem ehemaligen Klub Paris Saint-Germain geht weiter, wobei beide Parteien Gegenklagen einreichen und die anderen Hunderte Millionen Euro fordern. Mbappé fordert unbezahlte Löhne plus Schadensersatz wegen der angeblichen Belästigung, die er vom Verein erfahren hat, was an den Rand gedrängt wurde, als er im Sommer 2023 keinen neuen Vertrag unterschrieb.

Insgesamt fordert Mbappés Anwältin Delphine Verheyden 55 Millionen Euro an unbezahlten Prämien und Löhnen sowie zusätzlich 200 Euro für Schadensersatz wegen der vom Club erhaltenen Behandlung – ein enormer "psychologischer und medialer Druck auf meinen Mandanten", der ihm eine "schreckliche Zeit" beschert hat (über EFE). Mbappé wurde in der Vorbereitung 2023 nicht bestritten, bestritt das erste Spiel der Saison nicht und musste mit Spielern trainieren, die den Verein verlassen wollten – eine Praxis, die auch andere Spieler betraf und die französische Spielergewerkschaft zu einer Beschwerde veranlasste, so Le Monde.

Laut PSG kehrte Mbappé in jener Saison zurück, nachdem er eine Vereinbarung unterschrieben hatte, bei der der Spieler angeblich einen Teil seines Gehalts aufgab, um die finanzielle Gesundheit des Vereins zu schützen, da der Spieler einen Wechsel über 300 Millionen Euro nach Saudi-Arabien abgelehnt hatte, aber der Spieler und sein Anwalt sagten, eine solche mündliche Vereinbarung sei nicht gültig. und es ist eine "Fantasie" des Clubs, die den Rest der Zahlungen verlangt.

Unterdessen fordert der Pariser Verein 180 Millionen Euro als Entschädigung für die "verpasste Chance", den Transfert nach Saudi-Arabien abzulehnen. Sie bestreiten außerdem jegliches Fehlverhalten oder jede Belästigung des Spielers und sagen, er habe sich zwischen Juli 2022 und Juni 2023 "illoyal" verhalten. Mbappé beendete diese Saison als Free Agent bei Real Madrid.