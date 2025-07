Kylian Mbappé übernimmt die Nummer 10 von Luka Modric bei Real Madrid

HQ

Es ist offiziell: Kylian Mbappé wird ab seiner zweiten Saison bei Real Madrid die Nummer 10 im Trikot tragen. Der französische Stürmer schaffte es, seine anfänglichen Zweifel zu überwinden und wurde schließlich der beste Torschütze der Mannschaft, der spanischen Liga und sogar ganz Europas und gewann den Goldenen Schuh, obwohl er in seinem ersten Jahr keinen großen Titel für den Verein gewann. Mbappé hat letzte Woche eine "10" auf X gepostet, was zu Spekulationen führte, und dies wurde heute auf der aktualisierten Website von Real Madrid bestätigt.

Auf diese Weise erbt Mbappé von Luka Modric eine der prestigeträchtigsten und symbolträchtigsten Nummern des Klubs. Vor Modric, einer der Legenden des Vereins, der die Nummer zuletzt von James Rodríguez, Mesut Özil und vielleicht noch berühmter von Luís Figo zwischen 1999 und 2005 getragen wurde, als er den FC Barcelona "verriet", indem er beim Rivalen unterschrieb.

In seiner ersten Saison trug Mbappé die Nummer 9, die nun vakant ist, und es wird gemunkelt, dass Endrick die Nummer 9 übernehmen wird. So könnte Gonzalo García, die Offenbarung der Klub-WM, dem jungen Brasilianer die Nummer 16 abnehmen. Es ist jedoch immer noch nicht sicher, ob einer von ihnen in der nächsten Saison mit dem Verein weitermachen wird...