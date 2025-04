Mbappé sieht nach einem schrecklichen Foul, das weitere Folgen haben wird, die erste Rote Karte seit 2019

HQ

Kylian Mbappé wurde am Sonntag im Spiel gegen Deportivo Alavés vom Platz gestellt, ein Spiel, das 1:0 für Madrid endete, obwohl er 60 Minuten lang mit 10 Spielern spielte. Es war die erste Rote Karte, die er seit 2019 sieht, und die vierte Rote Karte insgesamt in seiner Karriere, und es wird ihn mehr als eine Karte kosten: Er wird mit bis zu drei Spielen bestraft, weil das Tackling so rücksichtslos und gefährlich für Antonio Blanco war, der glücklicherweise unverletzt blieb.

Der Schiedsrichter korrigierte seine gelbe Karte, nachdem er den VAR überprüft hatte, und zeigte ihm eine glatte Rote Karte. Mbappé entschuldigte sich später bei Blanco und protestierte nicht gegen die Karte, obwohl er wusste, wie ernst es war, denn Bilder zeigten, wie er direkt auf seine Wade zugriff.

Es ist nicht abzusehen, wie lange seine Sanktion dauern wird, aber es werden nicht mehr als drei Spiele sein. Das bedeutet, dass er die nächsten beiden Ligaspiele (gegen Athletic Club, Getafe) verpassen könnte... und das Copa del Rey Finale gegen Barcelona am 26. April.