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Real Madrid erlitt vor Saisonende einen weiteren Rückschlag, ohne dass etwas auf dem Spiel steht, da Barcelona wahrscheinlich diese oder nächste Woche LaLiga gewinnen wird. Zusätzlich zu den jüngsten Verletzungen von Arda Guler und Eder Militao wurde auch der französische Stürmer Kylian Mbappé verletzt und mit einer Verletzung des Semitendinosus-Muskels im linken Bein diagnostiziert, berichtete der Verein am Montag, trotz früher Berichte über eine Muskelüberlastung.

Es wurde keine Erholungszeit genannt, aber das könnte bedeuten, dass Mbappé das Spiel am Sonntag gegen Espanyol sowie das finale Clásico am 10. Mai in Barcelona verpasst, das das Spiel sein könnte, in dem Barcelona LaLiga-Meister wird.

Es wird nicht erwartet, dass es eine ernsthafte Verletzung ist, die Mbappés Einsatz bei der WM mit Frankreich gefährden würde, daher wären die Fans nicht überrascht, wenn Mbappé sich entscheidet, mit weniger als einem Monat Restzeit (oder überhaupt zurückzukehren) ein Comeback bei Real Madrid zu überstürzen. In dieser Saison hat er bereits die längste Abwesenheit seiner Karriere durchgemacht, als er wegen einer Verletzung, die angeblich von den inzwischen entlassenen Ärzten von Real Madrid falsch diagnostiziert wurde, für zwei Monate ausfiel.

Mbappés Position als Torschützenkönig der LaLiga mit 24 Toren wird von Vedat Muriqi aus Mallorca mit 21 Toren bedroht, und das könnte der einzige Anreiz für Mbappé sein, vor der Weltmeisterschaft zu seinem Verein zurückzukehren.