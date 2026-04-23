Doppelte schlechte Nachrichten für Real Madrid: Eder Militão und Arda Güler verletzten sich und werden den Rest der Saison verpassen

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Real Madrid hat vielleicht keine Optionen mehr, die LaLiga zu gewinnen, aber sie müssen die Saison trotzdem so gut wie möglich beenden... und müssen es ohne zwei der besten Spieler tun: Arda Güler, der in den letzten Wochen deutlich auf seinem Niveau war, und Éder Militão, der sich erst kürzlich von einer Verletzung erholt hatte... nur um sich erneut zu verletzen. Diesmal für den Rest der Saison.

Einen Tag vor einem Liga-Spiel gegen Betis hat Real Madrid mitgeteilt, dass beide Spieler Verletzungen erlitten haben, beide vom gleichen Typ: Bei Militao wurde eine Muskelverletzung im Oberarm des linken Beins diagnostiziert, während bei Guler eine Muskelverletzung im Oberschenkel des rechten Beins erlitt. Keine allzu schweren Verletzungen, aber genug, um ihre Saisons beim Verein vorzeitig zu beenden.

Beide hatten jedoch erwartet, für die Türkei und Brasilien für die Weltmeisterschaft nominiert zu werden, die am 11. Juni beginnt, aber die Trainer werden ihre endgültigen Listen bis Ende Mai aufstellen. Je nach Entwicklung sollten sie sich rechtzeitig zur Weltmeisterschaft erholen, aber es wird sehr schwierig, dass sie auch in dieser Saison wieder für Madrid spielen... da Gerüchten zufolge Militao wegen seiner Unregelmäßigkeit mit Verletzungen auf den Markt gebracht wird.

In der Zwischenzeit unterhalten sich die Fans von Real Madrid über die angespannte Situation zwischen Trainer Álvaro Arbeloa und seinem ehemaligen Teamkollegen Dani Carvajal.