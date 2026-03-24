Real Madrid machte Berichten zufolge einen katastrophalen Fehler mit Mbappé und untersuchte das falsche Knie: "Er hätte sich das Knie verletzen können"

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Kylian Mbappé kehrte nach mehreren Wochen Pause in den Kader von Real Madrid zurück und schloss sich dann sofort seinen französischen Teamkollegen zu einigen Freundschaftsspielen in den USA gegen Brasilien und Kolumbien an. Er versicherte der Presse, dass er sich "zu 100 % genesen" fühle und sein Knie nun in Ordnung sei. Der Spieler, unzufrieden mit dem medizinischen Personal von Real Madrid, reiste nach Paris, um eine zweite Meinung bei einem Kniespezialisten einzuholen, und nahm ein Reha-Programm ab, ohne operiert werden zu müssen.

Berichten zufolge machte das medizinische Team von Real Madrid einen "katastrophalen Fehler", der seine Karriere gefährdete. "Was sehr ernst hätte sein können, ist, dass er sich aufgrund dieser Fehldiagnose komplett verletzt haben könnte, weil er nicht sofort aufhörte zu spielen", sagte Daniel Riolo, französischer Journalist von RMC Sport.

Riolo erklärt, dass das medizinische Personal von Real Madrid Mbappé falsch diagnostiziert hat, als der Franzose im Dezember 2025 eine Verletzung erlitt, sodass sie sein falsches Knie untersucht haben. "Was in 'offiziellen Kreisen' gesagt wird, ist, dass der Fehler absolut enorm ist. Sie sagen, sie hätten bei Real Madrid das falsche Knie untersucht."

Mbappé wurde gesagt, er könne noch spielen, und er spielte in den ersten Monaten des Jahres 2026 weiter, doch seine Schmerzen wurden schlimmer und er setzte sich einer schwerwiegenden Verletzung aus. Als er den Arzt Bertrand Sonnery-Cottet in Frankreich konsultierte, erkannte er, welch schlechte Arbeit die Ärzte in Madrid geleistet hatten.

"Für Real Madrid ist das, was passiert ist, eine völlige Schande, und ich denke, wir haben das Schlimmste für Mbappé vermieden", sagte Riolo. "Diese Fehldiagnose hätte viel ernster sein können, denn es hat eine Weile gedauert, bis Mbappé herausgefunden hat, was los war. Er hatte andere Verpflichtungen, er spielte sogar ein paar Spiele, ohne genau zu wissen, was los war. Er hätte sich das Knie kaputt machen können."

Real Madrid entließ sein medizinisches Personal wegen des "schlimmer als katastrophalen" Fehlers mit Mbappé

Laut Riolo entließ Real Madrid im Januar sein medizinisches Personal, und der Fehler mit Mbappé war ein großer Auslöser. "Uns wurde gesagt, es läge an vielen Verletzungen bei Real Madrid", sagte Riolo. "Ich kann sagen, dass es daran liegt, dass die Diagnose von Mbappés Knie so katastrophal war, und sicherlich schlimmer als katastrophal, da es ein absolut gravierender Fehler war. Und deshalb haben sie alle gefeuert, plus die Reihe von Verletzungen, aber hauptsächlich deshalb."

Beachten Sie, dass dies nur das Wort eines französischen Journalisten ist, aber Daniel Riolo verteidigt seine Berichterstattung: "Sie glauben, ich rede Unsinn? Real Madrid hat alle gefeuert. Da hast du es. (...) Ist Ihnen die Demütigung für einen Klub wie Real Madrid bewusst?"