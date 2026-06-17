KSI befindet sich nach dem Ausstieg der Sidemen in Therapie

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Kürzlich wurde bestätigt, dass KSI die Sidemen-Organisation endgültig verlassen wird. Das wird diesmal kein Streich oder Stunt sein, da der Influencer und das gesamte Team getrennte Wege gehen, etwas, das die Sidemen behaupteten, "sei nicht so passiert, wie es einer von uns wollte".

Nach dieser Nachricht hat KSI einiges an Kritik von Fans im Internet erlebt, und nun hat der Influencer in den sozialen Medien ein Update darüber geteilt, wie es ihm seit der Nachricht geht.

"Um ehrlich zu sein, waren es ein paar harte Wochen. Mental war ich nicht der Beste, aber ich habe viele gute Menschen um mich herum. Die Leute vergessen, dass ich ein Mensch bin. Ich setze immer eine tapfere Miene auf und setze meine KSI-Maske auf, aber ich bin eine Person hinter der Kamera und die Leute online waren einfach gnadenlos. Es wird vorübergehen, die Therapie hat mir sehr geholfen."

Während viele davon ausgehen, dass KSI die Sidemen aus heiterem Himmel verlassen wollte, behauptet ein Bericht von The Mirror mit Informationen eines Freundes von KSI, dass ein Bericht über seinen Ausstieg Wochen vor der offiziellen Nachricht geleakt wurde, weshalb KSI der Entwicklung voraus sein und die Nachricht offiziell bekannt geben musste, bevor jemand anderes sie verkündete.

Die Quelle des Mirror sagt: "KSI wollte immer, dass die Fans es direkt von ihm in seinen eigenen Worten hören, aber als während der Soccer Aid eine verdächtig gut getimte Zeitungsgeschichte auftauchte, fühlte er sich in die Enge getrieben. Er wollte nicht zulassen, dass die Fans es durch Leaks und Schlagzeilen erfahren, statt von ihm persönlich."

Der Bericht behauptet sogar, dass die Sidemen auch Wochen im Voraus von KSIs Abreise wussten und gerade dabei waren, KSI in den Wochen vor der Nachricht auszuschließen, einschließlich der Tatsache, dass KSI während einer Reise nach Paris in einem anderen Hotel übernachtete.

Sidemen-Mitglied Tobi hat sich seitdem ebenfalls für KSI eingesetzt, verurteilt die jüngsten rassistischen Beleidigungen, die er erfährt, und erklärt: "Ich habe viel Negativität gegenüber JJ und seinen Teammitgliedern gesehen, und zunächst einmal weißt du, was ich über das Verschicken von Beleidigungen an Menschen sagen werde. Scheiß auf das alles, hör auf, dich so dumm zu verhalten, Bruder, du musst Leute nicht missbrauchen, um deinen Standpunkt klarzumachen. Du musst den Leuten keine Morddrohungen oder rassistische Beleidigungen schicken, um deinen Standpunkt klarzumachen."