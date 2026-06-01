KSI verlässt die Sidemen nach 13 Jahren in der Gruppe

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In einer recht überraschenden Wendung hat die Sidemen-Gruppe bekannt gegeben, dass Olajide Olayinka Williams "JJ" Olatunji, am bekanntesten unter seinem Influencer-Namen KSI, die Organisation verlassen und andere Möglichkeiten suchen wird.

Wie in einer Erklärung in den sozialen Medien bestätigt, wird uns mitgeteilt: "Wir sind traurig, die Nachricht mitteilen zu müssen, dass JJ beschlossen hat, nicht weiterhin Teil der Sidemen zu sein.

"Wir hatten eine großartige Zeit auf dieser Reise mit ihm und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

"Das ändert für den Rest von uns nichts.

"Wir sind weiterhin bestrebt, die bestmöglichen Inhalte, Events und Shows für euch alle zu schaffen.

"Das hat uns überrascht und wir wissen, dass es eine Umstellung für dich sein wird, aber wir haben viele spannende Dinge geplant, die wir kaum erwarten können, zu teilen."

BBC News hat bestätigt, dass dies offiziell ist und nicht nur ein Stunt der Gruppe, während KSI ein Video veröffentlicht hat, in dem er die Situation als "ehrlich gesagt das schwierigste Video, das ich je machen musste" bezeichnet.

Sind Sie von dieser Entwicklung überrascht?