Sidemen geben eine weitere Erklärung zum Abgang von KSI ab: "Sein Austritt geschah nicht so, wie es einer von uns wollte"

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Letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass KSI die Sidemen-Organisation verlassen würde – diesmal wirklich und nicht als Teil eines 'Streichs'. Die Information kam aus heiterem Himmel und überraschte offensichtlich sogar die Mitglieder des Sidemen-Teams, denn nun wurde eine weitere Stellungnahme zu dem Thema veröffentlicht, in der es heißt, "der Ausstieg sei nicht so verlaufen, wie es einer von uns wollte."

In einer Stellungnahme der Organisation erklärt die Gruppe: "Idealerweise hätten wir die Gelegenheit gehabt, JJ den verdienten Abschied zu geben, ein richtiges Abschiedsvideo, Zeit für alle, es zu verarbeiten, und die Chance, alles zu feiern, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Leider veröffentlichte JJ die Neuigkeit, bevor wir uns auf eine gemeinsame Art geeinigt hatten, unser Publikum zu informieren.

"Dies ist das Ende einer Ära, aber nicht das Ende der Sidemen. Der Rest von uns wird euch weiterhin Sidemen bringen, zufrieden mit demselben Engagement und Optimismus wie immer. Wir freuen uns darauf, die Reise mit euch allen fortzusetzen, und danken euch, dass ihr uns immer durch und durch unterstützt."

KSI hat sich zu dieser jüngsten Aussage noch nicht geäußert, aber offensichtlich brodelt noch etwas mehr unter der Oberfläche, nachdem sich diese beiden Parteien nach 13 Jahren Zusammenarbeit getrennt haben.