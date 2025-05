Kreml wartet auf Antwort Kiews auf den Vorschlag für Friedensgespräche Russland fordert die Ukraine auf, ihre Teilnahme an den Verhandlungen am 2. Juni in Istanbul zu bestätigen, da die Spannungen über die Entwürfe von Abkommen anhalten.

HQ Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Der Kreml hat am Donnerstag bestätigt, dass die Ukraine noch nicht auf einen russischen Vorschlag reagiert hat, die Friedensgespräche Anfang nächster Woche in Istanbul wieder aufzunehmen, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mitteilte. Moskau hofft, einen Entwurf eines Memorandums als Grundlage für weitere Gespräche vorlegen zu können, wies aber den Vorschlag Kiews, ihn im Voraus zu senden, zurück. In den vorangegangenen Runden wurden kaum Fortschritte erzielt, da beide Seiten an ihren Bedingungen für einen sinnvollen Waffenstillstand festhielten. 9. Mai 2023, Russische Föderation, Moskau, Tag des Sieges, Militärparade auf dem Roten Platz, Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow // Shutterstock