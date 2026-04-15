Kreml spielt die Niederlage von Orbán nach der Wahlverschiebung in Ungarn herunter

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Der Kreml hat versucht, die politischen Auswirkungen von Viktor Orbáns Wahlniederlage zu minimieren und betont, dass seine Beziehung zu Ungarn nie so eng war, wie allgemein angenommen.

Kremlsprecher Dmitri Peskov sagte, Moskau sei bereit, einen "pragmatischen Dialog" mit dem künftigen Premierminister Péter Magyar zu führen und verfolge nach der Abstimmung eine vorsichtige Abwartenshaltung.

Trotz des besonnenen Tons stellt das Ergebnis einen erheblichen Rückschlag für Wladimir Putin dar, da Ungarn unter Orbáns Führung einer der engsten Partner Moskaus innerhalb der Europäischen Union war. Der Kreml hat Ungarn nun neben andere "feindliche Länder" in Europa eingestuft.

Magyar hat einen Wandel in der Außenpolitik signalisiert, mit dem Ziel, die Beziehungen zum Westen neu auszubalancieren und gleichzeitig pragmatische Beziehungen zu Russland, insbesondere im Energiebereich, aufrechtzuerhalten, wo Ungarn weiterhin stark von russischen Lieferungen abhängig ist.