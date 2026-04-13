Orbán wird nach 16 Jahren abgesetzt, da Ungarn sich der pro-europäischen Opposition zuwendet – ein Sieg für Europa gegen Russland

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Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán wurde nach 16 Jahren abgewählt, da die Wähler einen pro-EU-orientierten Kurs unter der Führung von Péter Magyar und seiner Tisza-Partei unterstützten.

Vorläufige Ergebnisse zeigten, dass die Opposition auf dem Weg zu einer parlamentarischen Supermehrheit war, was ein dramatisches Ende von Orbáns langer Herrschaft markierte und die Tür öffnete, viele seiner umstrittensten Reformen rückgängig zu machen.

Orbán, Fidesz-Führer, gab am Sonntagabend nach einem von wirtschaftlicher Stagnation und wachsenden Unzufriedenheit der Wähler geprägten Wahlkampf seine Niederlage ein. Während er weiterhin Unterstützung von konservativen Verbündeten im Ausland, darunter Donald Trump, behielt, dominierten innenpolitische Themen wie Inflation, Gesundheitsversorgung und Löhne die Wahl.

Nachdem er seit 2010 regiert hatte, gestaltete Orbán das ungarische politische System um das, was er eine "illiberale Demokratie" nannte, ein Modell, das scharfe Kritik von der Europäischen Union wegen demokratischer Standards, Medienfreiheit und richterlicher Unabhängigkeit hervorrief.

Magyars Sieg signalisiert einen möglichen Neustart der ungarischen Beziehung zu Brüssel und einen Kurswechsel, insbesondere bei Themen wie EU-Kooperation und Unterstützung für die Ukraine.