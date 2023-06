Embracer Group schließt mehrere Studios und hat viele Entlassungen

HQ

Viele von uns haben nur gelacht und sich über die Embracer Group lustig gemacht, weil sie in den letzten Jahren eine wahnsinnige Anzahl von Spielestudios übernommen hat. Dazu gehören die Borderlands-Macher von Gearbox, das Tomb Raider-Team von Crystal Dynamics, Metros 4A Games und viele andere talentierte Kreative. Es ist jedoch nicht mehr lustig.

Denn Lars Wingefors, Mitbegründer und CEO der Embracer Group, hat einen offenen Brief veröffentlicht, in dem er enthüllt, dass das Unternehmen eine ernsthafte Umstrukturierung durchführen wird, die heute beginnt. Nur für den Fall, dass Sie verwirrt sind: Umstrukturierung ist nur ein schickeres Wort für Entlassungen und Studioschließungen, eine Tatsache, die Wingefors in seinem Brief näher darauf eingeht:

"Zu den Maßnahmen gehören unter anderem die Schließung oder Veräußerung einiger Studios und die Beendigung oder Pausierung einiger laufender Spieleentwicklungsprojekte. Dazu gehören auch geringere Ausgaben für Nicht-Entwicklungskosten wie Gemeinkosten und andere Betriebsausgaben. Wir werden die Veröffentlichung durch Dritte reduzieren, uns stärker auf internes geistiges Eigentum konzentrieren und die externe Finanzierung von Spielen mit großem Budget erhöhen.

Er teilt jedoch keine Einzelheiten mit, so dass wir nicht wissen, welche Studios am stärksten davon betroffen sein werden. Glücklicherweise hat Crystal Dynamics gesagt, dass sie ziemlich sicher sind, da das neue Tomb Raider-Spiel mit Amazon und die gemeinsame Entwicklung von Perfect Dark fortgesetzt werden. Dambuster wird dank des Erfolgs von Dead Island 2 definitiv auch nicht abgeschaltet und sie werden ein drittes Zombie-Spiel machen. Ich bezweifle stark, dass das Gleiche über das problematische Star Wars: Knights of the Old Republic Remake von Aspyr und Saber Interactive gesagt werden kann, aber die Zeit wird es zeigen.

Bereiten Sie sich darauf vor, in den kommenden Wochen und Monaten von vielen Schließungen und Entlassungen zu hören, da mehrere enttäuschende Spieleveröffentlichungen und eine massive Partnerschaft, die in letzter Minute gescheitert ist, Embracer Milliarden gekostet haben.