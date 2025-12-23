Kontroverse mit der englischen Cricketmannschaft, da sie zwischen den Ashes-Spielen beim Trinken erwischt werden

HQ

Kontroverse mit der englischen Cricket-Nationalmannschaft, nachdem Berichte vorkamen, dass die Spieler zwischen den Spielen tranken, nach drei Niederlagen in Folge gegen Australien. Viele Medien berichteten, dass einige Spieler "einen erheblichen Teil ihrer Zeit in Noosa sowie an zwei vorherigen Tagen in Brisbane" getrunken hätten, so BBC Sport.

Das Trinken erfolgte während der Pausen der Fünf-Test-Serie zwischen England und Australien, wobei Australien die ersten drei Tests gewann (zwei weitere Tests werden im Dezember und Januar stattfinden).

Rob Key, Englands Cricket-Direktor, sagte BBC Sport, dass er mit der Trinkkultur nicht einverstanden sei, aber der Meinung sei, dass Berichte übertrieben und die Schlagzeilen irreführend seien. "Wir werden untersuchen, was die Fakten sind, im Gegensatz zu den Dingen, die ausgeschmückt oder ausgearbeitet wurden."

"Wenn du ein Bild von fünf oder sechs Jungs siehst, die zum Mittagessen sitzen, ein paar davon trinken, musst du sehen, was da los ist", fuhr Key fort, obwohl er seine Spieler untersuchen wird. "Wenn es stimmt, dass es ein Junggesellenabschied wurde und die Leute ständig übermäßig trinken, ist das nicht akzeptabel. Ich stimme einer Trinkkultur nicht zu. Ich mag keine Trinkkultur."