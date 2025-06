Kongos Studenten müssen sich inmitten der Besetzung durch die Rebellen vor Prüfungen stellen

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Demokratische Republik Kongo . Trotz der anhaltenden Unsicherheit im Ostkongo wissen wir jetzt, dass in dieser Woche Tausende von Studenten in Gebieten, die von den M23-Rebellen kontrolliert werden, an nationalen Prüfungen teilgenommen haben.

Die Bemühungen erforderten eine komplexe Koordination zwischen Kinshasa und den Anführern der Aufständischen, die es den Bildungsbehörden ermöglichten, die Materialien sicher zu liefern. Während die Spannungen anhalten, scheinen beide Seiten eine fragile Zusammenarbeit etabliert und der akademischen Kontinuität Priorität eingeräumt zu haben.