Kommende Gastgeber des Champions-League-Finales in Städten: München 2028, London oder Barcelona 2029... New York im Jahr 2030?

Die UEFA hat am Freitag die ersten Kandidaten für die Ausrichtung der bevorstehenden Champions-League-Endspiele der Männer bekannt gegeben. Und es scheint, als ob 2028 nach München gehen wird (auch Gastgeber des Finales 2025, das PSG gewann, und des Finales 2012, das Chelsea gegen Bayern gewann), da es der einzige Bewerber war, der seine Bewerbung rechtzeitig vor dem Einsendeschluss am 22. Oktober eingereicht hat.

Die Allianz Arena, die Heimat des FC Bayern München, mit einer Kapazität von 70.000 Zuschauern, wird die Stadt für das Finale sein. Obwohl es erst im September 2026 offiziell bestätigt wird, gab es keine weiteren Kandidaturen.

Die UEFA gab außerdem bekannt, dass sich zwei Bewerber für das Finale 2029 beworben haben: das Wembley-Stadion in London und das Camp Nou in Barcelona. Wembley, offizielles Stadion der englischen Nationalmannschaft, war Austragungsort der Endspiele 2024, 2013 und 2011. Das Camp Nou, das derzeit umfassend renoviert wird und voraussichtlich nicht vor 2027 abgeschlossen sein wird, war Austragungsort der Endspiele 1989 und 1999.

Beide sind derzeit das größte Stadion Europas, gemessen an der Kapazität: Wembley hat 90.000 Sitzplätze und das Camp Nou wird 105.000 Sitzplätze haben, wenn es fertiggestellt ist.

Denken Sie daran, dass das Finale dieser Saison in der Puskas Arena in Budapest ausgetragen wird und das Finale 2027 im Stadion Atlético de Madrid. Die UEFA hat auch die Spekulationen, dass New York ein Champions-League-Finale ausrichten würde, verschoben: Das wird frühestens 2030 passieren.