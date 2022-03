Kirby und das vergessene Land - Finale Eindrücke

HQ

In ein paar Wochen werden Nintendo und HAL Laboratory den ersten 3D-Plattformer der Kirby-Reihe veröffentlichen. Das extrem liebenswerte Kirby und das vergessene Land ist ein charmantes Jump 'n' Run, das uns den legendären, pinken Flauschball auf ganz neue Art präsentiert. Wir durften schon vorab in das Abenteuer eintauchen und uns die komplette erste Welt des Titels ansehen.

Kirby geht gemütlich seinem Tagwerk nach, als sich plötzlich ein Riss am Himmel öffnet, der unseren liebenswerten Helden und viele seiner Freunde einsaugt. Nach langer Reise finden wir uns an einem einsamen Strand wieder, an dem ein dichter Dschungel anschließt. Hier wurde ganz offensichtlich eine ganze Zivilisation von der Natur zurückerobert, doch wir haben keine Zeit, die alten Bauwerke zu inspizieren. Während wir dieses Gebiet erkunden, bemerken wir, dass Kirbys Landsleute gefangengenommen wurden. Kirby beginnt natürlich sofort damit, die Insel zu erkunden, seine Freunde zu befreien und gleichzeitig das Geheimnis dieser längst vergessenen Welt zu lüften.

Ein 3D-Plattformer beschert uns völlig neue Freiheiten im Vergleich zu früheren Kirby-Spielen. Es ist ähnlich wie in Super Mario 3D World: Die Level sind schlicht und linear, sie bieten aber auch viele Geheimnisse und interessante Mechaniken, die das Gameplay immens erweitern. Ihr könnt herumwandern und jede Ecke erkunden, Gegenstände zerschlagen und mit der Umgebung interagieren, während ihr euch auf die Suche nach nützlichen Gegenständen oder Sternmünzen begebt. Im Kern ist es ähnlich wie in Marios schlichteren 3D-Ausflügen, nur noch zugänglicher und wirklich leicht zu verstehen.

Ich sage das, weil Kirby und das vergessene Land ein wirklich sehr einfaches Spiel ist. Die Level sind nicht komplex, die Rätsel sorgen nie für Frust und es ist eigentlich unmöglich zu scheitern. Die erste Welt zeigt ein märchenhaftes Spiel und es ist eine echte Freude, in das vergessene Land einzutauchen. Eure spielerischen Fähigkeiten werden euch hier nicht im Wege stehen.

Kirbys neustes 3D-Abenteuer ist auch sehr unterhaltsam: Das vergessene Land ist dicht bewachsen, farbenfroh (es ist eine echte Augenweide auf dem Bildschirm der OLED-Switch) und sehr abwechslungsreich. Die erste Welt besteht aus fünf Levels mit jeweils einzigartigem Design. Es gibt ein Einkaufszentrum, saftige Wiesen und düstere Tunnel, und am Ende jedes Abschnitts erwartet uns ein Boss. Der erste Boss ist ein riesiger Gorilla, Gorimondo, der doch tatsächlich Käfige mit Kirbys Freunden als Halskette trägt.

Obwohl unser Hauptziel stets darin besteht, das Ende des jeweiligen Levels zu erreichen, gibt es viel zu tun. In Nebenaufgaben retten wir die Waddle Dees, zünden in einem Abschnitt alle Laternen an oder reißen Fahndungsplakate ab. Manchmal erledigt ihr die Aufgaben einfach nebenbei, aber es gibt auch Situationen, bei denen ihr erst beim erneuten Spielen eines Levels die Aufgabe versteht oder wisst, wo genau ihr hinmüsst. Die Aufgaben sind meist eng mit den diversen Power-Ups von Kirby verbunden und davon gibt es im vergessenen Land so einige.

Die Power-Ups für Kirby sind in zwei Gruppen unterteilt. Der pinke Klops kann Gegner oder Gegenstände traditionell einsaugen, um an die jeweiligen Fähigkeiten zu gelangen. Vielleicht braucht ihr ein Schwert oder die Fähigkeit Feuerbälle, Bomben, Eis oder einen Boomerang mit Klingen zu verschießen? Jedes dieser Upgrades hat eigene Aktionen, so kann das Schwert einfach auf Gegner einhacken oder für einen heftigeren Hieb aufgeladen werden. Auf diese Weise werdet ihr Kirby die meiste Zeit über im Spiel erleben, denn er nimmt nur selten seine ursprüngliche Form an. Wir können seine Fähigkeiten später übrigens auch verbessern, um aus dem schlichten Feuerschuss beispielsweise ein Vulkanfeuer zu machen, das mehr Schaden anrichtet und auch ganz anders aussieht.

HQ

Die andere Gruppe von Fähigkeiten dreht sich um den verrückten und niedlichen „Mundvoll"-Modus, in dem Kirby Objekte aufsaugt, die viel zu groß für den kleinen Vielfraß sind. Die Interaktionsmöglichkeiten sind sehr begrenzt, da ihr die entsprechenden Aktionen nur innerhalb bestimmter Zonen ausführen könnt. Kirby kann sich zum Beispiel in ein Auto verwandeln und herumfahren, bis das Fahrzeug nicht mehr gebraucht wird. All diese Objekte haben einen sehr spezifischen und interessanten Nutzen in den jeweiligen Levels, kommen aber nicht regelmäßig zum Einsatz.

Gerettete Waddle Dees versammeln sich in einer Stadt, die wir mit der Zeit erweitern können. Anfangs ist dieser Ort noch verlassen, aber wenn genügend Bewohner befreit wurden, bauen sie uns eine Werkstatt für Upgrades oder ein Kino, in dem wir uns bereits erlebte Zwischensequenzen ansehen dürfen. Es gibt auch ein Café mit bekloppten Minispielen und ein Haus für Kirby, in dem sich der kleine Kerl mal erholen kann.

Ich habe bisher nur die erste Welt gesehen, bin aber schon ganz verliebt in das Spiel. Es ist liebenswert, unterhaltsam, zugänglich, ausgelassen und es hat einen ganz besonderen Charme. Wenn die Level und Kräfte im Rest des Spiels ähnlich abwechslungsreich bleiben, dann könnte Kirby und das vergessene Land am Ende zu den schönsten Plattformer dieses Jahres gehören.