Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + Sternendurchkreuzte Welt

HQ

Kirby and the Forgotten Land veränderte das Franchise für immer. Als ich es im Jahr 2022 rezensierte, lobte ich seine Verarbeitung, seine Vielfalt und seine Zugänglichkeit, was es zu einer sehr interessanten Alternative zu Mario oder Donkey Kong machte, wenn es um 3D-Plattformer ging. Mit all seiner Güte, der universellen Anziehungskraft des Charakters und den Millionen von Nintendo Switch Geräten, die bereits in den Haushalten vorhanden waren, wurde es bald zum meistverkauften Kirby Spiel der Geschichte und machte schließlich einen endgültigen Sprung von seinen 2D-Ursprüngen. Und während HAL Laboratory die unvermeidliche Fortsetzung eines so großen Hits entwickelt (wetten wir zumindest), wird das Abenteuer für das neu veröffentlichte Nintendo Switch 2 mit verbesserter Grafik und einer Portion zusätzlicher Inhalte angepasst.

Das erste klare Gefühl, das ich durch den zusätzlichen Inhalt, genannt Star-Crossed World, bekommen habe, ist, dass es eine richtige Erweiterung (klein, aber eine Erweiterung) zum Basisspiel ist, viel ausgefeilter und anständiger als beispielsweise Jamboree TV für Super Mario Party Jamboree letzten Monat. Wo das wie eine faule Anstrengung erschien, haben sie hier darauf geachtet, das ursprüngliche Konzept mit viel interessanteren Ergänzungen zu erweitern.

Das Highlight des Inhalts, den Star-Crossed World mit sich bringt, sind die neuen Sternenstadien, oder besser gesagt, diejenigen, die durch einen fallenden Meteoriten verändert wurden. Mit zwei pro Welt, mit all ihren Errungenschaften und Sammlerstücken wie im Originalspiel, bieten sie genug Neugier und Spielzeit für Fans, die das Original in vollen Zügen abgeschlossen haben.

Werbung:

Es sollte auch beachtet werden, dass, obwohl einige Starry Stages Teile der ursprünglichen Stages wiederverwenden, die Wahrheit ist, dass die meisten von ihnen erhebliche Umwege oder völlig neue Bereiche bieten, so dass es sich selten so anfühlt, als würde man "die gleiche Stage mit einem anderen Skin" spielen. Außerdem sind die Geheimnisse und Errungenschaften bis auf wenige Ausnahmen ziemlich gut versteckt, so dass sich die Spieler wie zu Hause fühlen und sich beim Erkunden auf der Grundlage der Mechaniken, die sie bereits kannten, wohl fühlen und nun für die anspruchsvolleren Abschnitte auffrischen und neu trainieren müssen.

Obwohl das Rad nicht neu erfunden wird (Wortspiel beabsichtigt), bringt dieser Inhalt auch neue Transformationen mit sich, um das traditionelle Gameplay ein wenig aufzupeppen. Das Spring Mouth macht Spaß, wenn es sich auch ein wenig zu ähnlich anfühlt wie die Snake Bananza Kraft von Donkey Kong Bananza, die viele erst vor kurzem haben oder sogar parallel spielen (und Mario Spring, aus den gleichen Gründen). Gear Mouth ist jedoch der wahre Star dieses Inhalts, mit einem sehr befriedigenden Gefühl in der Steuerung und einer herausfordernderen und frischeren Klettermechanik. Der Sign Mouth schließlich ist die Ausrede für einige Snowboard-artige Geschwindigkeitsszenen, die weder addieren noch subtrahieren.

Wenn du diese Starry Stages und ihre zusätzlichen Errungenschaften und Sammlerstücke abschließt (zweifellos eine Freude für Komplettisten), kannst du dich auch entscheiden, das zu vervollständigen, was du in den Stufen und Herausforderungen (Routen) deines ersten Spieldurchlaufs ausgelassen hast, zurückzukehren, um die Großartigkeit von Kirby and the Forgotten Land zu genießen, seine fantastischen Fähigkeiten zu verbessern und aufzuleveln und mehr Sammelkapseln zu erhalten. Dann hast du eine neue Herausforderung im Colosseum, genannt The Ultimate Cup Z EX, eine Art ultimatives Boss Rush; Eine Herausforderung, die Hardcore-Nutzer zu schätzen wissen.

HQ

Werbung:

Das Nintendo Switch 2 Edition bedeutet auch eine höhere Grafikauflösung und Framerate, wodurch das ohnehin schon schöne Spiel auch auf 4K-Bildschirmen und Full-HD-Handhelds großartig aussieht. Ich ärgere mich immer noch, wie bei Mario Party, dass es auf Switch 2 kein natives HDR enthält, obwohl ich zugeben muss, dass es eines der Spiele ist, das perfekt mit dem simulierten/erzwungenen HDR funktioniert, das die Konsole selbst macht, solange man seinen Bildschirm richtig eingerichtet hat.

Lohnt sich die Erweiterung also? Viel mehr als Mario Party, aber erwarten Sie gleichzeitig nicht viel Inhalt oder Innovation. Für mich ist es eher ein schönes Sahnehäubchen auf einem unvergesslichen Abenteuer, als eine Möglichkeit, das ursprüngliche Erlebnis mit dem Rezept "mehr und besser" zu erweitern. Wenn der Titel Switch zu deinen Favoriten gehörte, schlucke die Erweiterung und steigere sie in unserer Punktzahl, denn du wirst nicht enttäuscht sein und eine neue Geschichte mit ein paar Ergänzungen genießen. Wenn Sie das Original noch nicht besitzen, probieren Sie es besser aus, bevor Sie sich direkt in die 80-Euro-Edition stürzen.