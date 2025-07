Nintendo Switch 2: Alle Titel kompatibel mit High Dynamic Range

HQ

Obwohl das magische Akronym "4K HDR" nichts Neues ist und seit über einem Jahrzehnt ein Standardmerkmal vieler audiovisueller und Videospielinhalte ist (im Gegensatz zu 8K, gebogenen Fernsehern oder stereoskopischem 3D), hat Nintendo, das immer ein wenig oder viel später zur Einführung und Integration bestimmter Multimedia-Formate kommt, dafür gesorgt, dass sich diese Grafikfähigkeit mit seinem Nintendo Switch 2 rühmt. Die neueste Konsole des Herstellers, die nun seit einem Monat im Handel ist.

Das Gerät ermöglicht die 4K-HDR-Ausgabe im angedockten Modus (logischerweise auf Bildschirmen, die sowohl mit einer Auflösung von 2160p als auch mit einem hohen Dynamikbereich kompatibel sind) und bietet auch andere Verbesserungen in der Bildqualität, wie z. B. 1440p (2K) Zwischenausgabe, 120 Hz oder VRR im tragbaren Modus und einen HDR-Bildschirm mit 1080p in Full-HD. Klanglich bringt es den 5.1-Surround-Sound via PCM zurück, den bereits das erste Switch bot (Dolby oder DTS wird immer noch nicht unterstützt) und fügt einige zusätzliche moderne Features hinzu, wie z.B. virtualisierten 3D-Surround-Sound und eine recht ordentliche Geräuschunterdrückung für das eingebaute Mikrofon.

Doch egal wie sehr Entwickler und Publisher darauf bestehen, dass Nintendo die neuesten audiovisuellen Formate nutzt, wenn es darauf ankommt, passiert das Gleiche wie bei den Innovationen in Bezug auf Steuerung und Gameplay: Es ist Nintendo selbst, das sich ihrer annimmt und vom ersten Tag an das Beste daraus macht.

So wurde Nintendo Switch 2 vor einem Monat mit einer ganzen Reihe von HDR-kompatiblen Spielen veröffentlicht, aber die überwiegende Mehrheit waren seine eigenen, während Portierungen und Neuerscheinungen von Drittanbietern, mit Ausnahme von Fällen wie Civilization VII oder Cyberpunk 2077, diese Möglichkeit meist ignorierten.

Von Nintendo:

"HDR (High Dynamic Range) ist eine Art von Technologie, die die Verwendung eines größeren Helligkeitsbereichs (oder Dynamikumfangs) ermöglicht. Auf Nintendo Switch 2 ermöglicht HDR eine größere Vielfalt an Lichtern und Farben sowie eine vielfältigere Darstellung von Intensität und hellen und dunklen Bereichen. Die HDR-Kompatibilität variiert von Spiel zu Spiel und erfordert einen kompatiblen Bildschirm, wenn im TV-Modus gespielt wird."

Ironischerweise ist Nintendo Switch 2, obwohl es die letzte ist, die einen hohen Dynamikbereich erreicht, die erste Konsole, die HDR universell anbietet, da ihr LCD-Bildschirm im tragbaren Modus dies ermöglicht. Das bedeutet, dass der Unterschied zwischen SDR- und HDR-Spielen offensichtlich ist, wenn man mit der Konsole in den Händen spielt und auch wenn sein Fernseher kompatibel ist. Der Effekt ist frappierend: Alles wirkt dumpfer oder als wäre der Fernseher in den Energiesparmodus gegangen, wenn man auf ein Spiel ohne HDR umschaltet und die zusätzliche Helligkeit verliert, und wir glauben, dass farbenfrohe Titel wie Sonic X Shadow Generations stark von dieser Option profitiert hätten.

Warnung: Um die in diesem Artikel eingebetteten Videos genießen zu können, muss man sie natürlich auf einem HDR-kompatiblen Bildschirm ansehen.



Über das erzwungene automatische HDR des Switch 2-Systems und die Unterschiede

Während wir darauf warten, dass einige von ihnen einen Update-Patch erhalten, haben wir auch das automatische "gefälschte" HDR getestet, das Switch 2 bieten kann, wenn man die HDR-Einstellung aktiv lässt und nicht auf "nur bei kompatiblen Titeln" setzt. Natürlich wurden native HDR-Spiele standardmäßig vorbereitet, um den vollen Dynamikumfang zu nutzen, aber wir haben beobachtet und im beigefügten Gameplay festgehalten, dass Titel wie Street Fighter 6 oder Disney Dreamlight Valley mit diesem systembedingten HDR viel besser aussehen.

Alle bisher bekannten Nintendo Switch 2-Spiele mit nativem HDR

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 mit nativem HDR und im Anschluss an diese allgemeine Einführung recherchieren und erstellen wir diese Liste von Titeln für Nintendo Switch 2, die eine breite Palette von Leuchtdichten auf kompatiblen Bildschirmen erzeugen können.

[Ständig aktualisiert] Nachfolgend ist eine Liste der Switch 2 -Titeln aufgeführt, die wir verifizieren konnten oder die offiziell bestätigt wurden, dass sie eine native High Dynamic Range -Option haben, zusammen mit ihrem Veröffentlichungsdatum.



ARMS (kostenloses Update von Nintendo Switch)

Captain Toad: Treasure Tracker (kostenloses Update von Nintendo Switch)

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (5. Juni 2025)

Donkey Kong Bananza (17. Juli 2025)

Drag x Drive (14. August 2025)

Fast Fusion (5. Juni 2025)

Mario Kart World (5. Juni 2025)

Metroid Prime 4: Beyond (2025)

Nintendo Switch 2 Welcome Tour (5. Juni 2025)

Sid Meier's Civilization VII (5. Juni 2025)

Super Mario 3D World + Bowser's Fury (nur der Teil von Bowser's Fury) (kostenloses Update von Nintendo Switch)

Super Mario Odyssey (kostenloses Update von Nintendo Switch)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition (5. Juni 2025)

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (kostenloses Update von Nintendo Switch)

The Legend of Zelda: Link's Awakening (kostenloses Update von Nintendo Switch)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition (5. Juni 2025)

Tony Hawk Pro Skater 3+4 (11. Juli 2025)



Da es jedoch keine Bestätigung für eine Änderung der Pläne gibt, ist es überraschend, dass von Nintendo veröffentlichte Titel wie Pokémon Legends: Z-A (16. Oktober 2025) oder Kirby und das vergessene Land - Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitterwelt (28. August 2025) nicht mit HDR ausgestattet sind, obwohl es verständlich ist, dass in beiden Fällen die ursprünglichen Entwicklungen für Nintendo Switch waren und es sein könnte, dass der ursprüngliche Code in der Portierung nicht so gut funktioniert wie in andere Fälle.