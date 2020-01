Assimilation: Staffel 4 von Apex Legends beginnt am 4. Februar

EA und Respawn haben gestern Abend die vierte Staffel von Apex Legends mit dem Titel Assimilation angekündigt, die am 4. Februar neue Inhalte in das Battle-Royale-Spiel einführen wird. Highlight dürfte eine neue Legende mit dem Namen Forge sein, bei dem sich (wie man an seiner Größe erkennt) alles um Stärke und rohe Kraft dreht. Mit der Fähigkeit Shatter Gauntlets kann er Gegner buchstäblich überrumpeln und dadurch die Oberhand im Kampf gewinnen.

Eine neue Saison bedeutet natürlich einen neuen Battle Pass, mit dem legendäre Skins, Apex Packs, Ladebildschirme, Musikpakete und mehr ins Spiel gelangen. Das heißt übrigens auch, dass ihr bis zum 3. Februar eure aktuellen Herausforderungen abschließen solltet, weil sie anschließend wegfallen. Darüber hinaus erwarten wir ein neues Scharfschützengewehr - die Sentinel - und kostenlose Geschenke für Spieler, die an der vierten Staffel von Apex Legends teilnehmen. Alle weiteren Details zu Saison 4 findet ihr in der unteren Livestream-Aufzeichnung.