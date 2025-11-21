Kirby Air Riders wird von Chef-Kawasaki-Kreationen in winzigen Bikinis überschwemmt.

HQ

Menschen eigene Werkzeuge zu geben, um Dinge in Spielen zu erschaffen, führt zwangsläufig zur Entstehung verschiedener Formen sexuell anzüglicher Inhalte; Das ist ein Naturgesetz, so stark wie die Gravitation selbst. Man könnte daher meinen, Nintendo hätte voraussehen müssen, was mit Kirby Air Riders passieren würde... Aber nein.

Das Spiel bietet die Möglichkeit, eigene Charaktere zu erstellen und sie über etwas namens Machine Market zu verkaufen. Dies hat sich als beliebt erwiesen und wird von verschiedenen Versionen von Chef Kawasaki (erstellt mit Warp Star ) dominiert, die winzige Bikinis tragen. Laut Automaton ist dies ein beliebtes japanisches Meme, das es seit 2020 gibt, und inzwischen hat Nintendo darauf aufmerksam gemacht.

Deshalb entfernen sie jetzt all diese Stoffe aus dem Machine Market, während die Preise in die Höhe schießen, da viele glauben, dass dies bald verboten wird. Bisher sind sie jedoch noch vorhanden, und die Fans erschaffen verschiedene Variationen, was es Nintendo schwer macht, sie fernzuhalten.