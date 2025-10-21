Kirby Air Riders, um diese Woche die zweite Nintendo Direct zu erhalten

HQ

Weit auf, hier kommt ein weiterer Air Riders direkt. Wenn du dachtest, Nintendo sei nach der 45-minütigen Gameplay-Präsentation damit fertig, unseren pinkfarbenen Lieblingsball und sein neuestes Rennabenteuer zu präsentieren, hast du dich geirrt.

Wir haben nicht nur ein neues Kirby Air Riders direct, das am 23. Oktober um 14:00 Uhr BST/15:00 Uhr MESZ erscheint, sondern dieses ist sogar noch länger als das letzte. Es wird 60 Minuten lang laufen, das Gameplay zeigen und noch mehr Informationen bieten als das, was wir bisher gesehen haben.

Moderiert wird die Präsentation erneut von Regisseur Masahiro Sakurai, der uns mit seinem einzigartigen Charme während der gesamten Direct bei Laune halten wird.

Kirby Air Riders erscheint am 20. November für die Nintendo Switch 2.