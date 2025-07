Kioxia Exceria Plus G4

Das PCIe Gen 5x4-Laufwerk von Kioxia heißt Exceria Plus G4. Wir gehen davon aus, dass G4 für das Suffix "x4" steht, was darauf hinweist, dass es jetzt sehr schnell laufen kann. Das Laufwerk ist in 1 TB oder 2 TB erhältlich und wird ohne installierten Kühler geliefert, was durchaus Sinn macht, da Mainboards bereits einen eingebaut haben. Es kostet weniger als 170 £ für 2 TB und weniger als 90 £ für 1 TB, und das ist ein sehr vernünftiger Preis.

Was man nicht bekommt, sind die wahnsinnigen Geschwindigkeiten von 14.500 MB/s oder mehr, die einige andere PCIe 5x4-Laufwerke bieten. Aber 10.000 MB/s Lesegeschwindigkeit sind auch schon etwas Besonderes, und wenn man nicht gerade in 16K Videos bearbeitet, kann man sich nur schwer vorstellen, wofür man es brauchen würde - und dann würde man sowieso Industrielaufwerke betreiben.

Im Gegensatz zu vielen anderen besitzt Kioxia die Produktion von Speicherzellen, und wie bei anderen selbst produzierten Marken können wir bei Gamereactor nur sagen, dass dies die Art von Produkten sind, bei denen wir die wenigsten Fehler erlebt haben. Es ist BiCS Flash, 3D-gemountet in 281 Schichten und allgemein bekannt für seine hohe Zuverlässigkeit. Wie bei so vielen anderen wird ein Phison -Controller verwendet, ein ziemlich wesentlicher Bestandteil des Produkts, und in diesem Fall ein PS5031-E31T.

Auch die Verpackung ist anders: Es gibt keine Plastikhülle, sondern eine antistatische Tüte und eine Kartonumhüllung rundherum. Das ist umständlicher, aber vielleicht auch sicherer. Das Gerät selbst ist komplett serienmäßig, mit einer weitgehend leeren Rückseite und einem Aufkleber auf den Komponenten, der auch als Kühlkörper fungiert. Es wird nicht gesagt, wie, aber es ist eine ziemlich gängige Methode. Es wird auch mit der "SSD Utility Management Software" geliefert, die sehr rudimentär, aber auch sehr effektiv ist. Es kann nicht viel, aber es tut, was es soll, und die Benutzeroberfläche ist extrem einfach, aber auch für Anfänger leicht zu bedienen. Es unterstützt das ältere NVMe 2.0c-Format, das im Gegensatz zum zwei Jahre jüngeren d-Format nicht ganz die gleiche Lebensdauer bietet. Der Hersteller gewährt jedoch eine fünfjährige Garantie, und BiCS Flash ist allgemein dafür bekannt, dass es lange hält - vielleicht gerade weil es nicht versucht, die letzten 3-4% der unbedeutenden Geschwindigkeit aus der Technologie herauszuquetschen.

MTTF, d.h. wenn man mit einem Ausfall des Laufwerks rechnen kann, beträgt 1,5 Millionen Stunden oder 171 Jahre. Seine Lebensdauer, also wie viele Daten geschrieben werden können, bevor die Zellen zu sterben beginnen, liegt bei 1.200 TB.

Die Angaben geben eine maximale Lesegeschwindigkeit von 10.000 MB/s und eine maximale Schreibgeschwindigkeit von 8.200 MB/s (etwas weniger in der 1-TB-Version) und Temperaturen von bis zu 85 Grad an, was ich nicht empfehlen würde. 70 Grad ist das absolute Maximum, und die meisten Laufwerke sollten 60 Grad nicht überschreiten.

Hier stellte ich mit Genugtuung fest, dass es viel Overhead gibt. Die Lesegeschwindigkeit lag bei 10.350 MB/s, während die Schreibgeschwindigkeit überraschenderweise 8.775 MB/s erreichte. Ich hatte ein paar Fälle, in denen es sogar noch höher war, aber nicht niedriger als diese beiden Werte. Das ist eigentlich schon beeindruckend. Dies kann auf die Verwendung eines dynamischen Cache-Systems zurückzuführen sein. Kioxia erwähnt dies selbst nicht, vielleicht weil die Geschwindigkeit bei der Nutzung dramatisch abnimmt, aber es sind rund 400 GB. Im Alltag bedeutet das in der Praxis absolut nichts.

Die Temperatur war mit rund 36 Grad unter Volllast mit einem MSI X870E Carbon Wi-Fi Mainboard relativ konstant, mit kleinen Spitzen von bis zu 45 Grad unter sehr starker Last, d.h. beim Verschieben großer Dateien.

Was kann ich also kritisieren? Naja, eigentlich die Größe. So günstig dieses Laufwerk auch ist, es ist ehrlich gesagt ärgerlich, dass es nicht mindestens eine 4-TB-Version gibt. Wenn man nicht gerade in Geld schwimmt, haben nur wenige Leute mehr als 4 NVMe-Steckplätze. Wenn sie eine 8-TB-Version gemacht hätten, hätten sie viele Leute sehr glücklich machen können. Amerikanische Firmen rollen mit Hochleistungslaufwerken ein, aber hier in Europa dürfen wir anscheinend nicht mitmachen. Ansonsten ist es eine ausgezeichnete Fahrt, da sie schnell und günstig ist und nicht zu heiß wird.