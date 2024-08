King of Fighters wird 30 - feiert mit Geburtstagsseite

HQ

Am 25. August 1994 erschien The King of Fighters '94 in den japanischen Spielhallen. Wie Sie sehen können, ist es auf den Tag genau 30 Jahre her, dass es veröffentlicht wurde, und natürlich ist es Zeit zu feiern.

SNK hat eine Website zum 30-jährigen Jubiläum erstellt, auf der 30 verschiedene exklusive Artikel angeboten werden.

Zuerst können wir uns Material aus der Entwicklung des Spiels ansehen, darunter Kostümdesign, Originalskizzen und mehr.

Der zweite Teil erscheint am 6. September und bietet Nostalgie in Form von Postern von jedem Spiel der Serie.

Teil drei wird eine Woche später mit Hintergrundbildern zum Herunterladen auf Ihr Handy erscheinen. Danach wird es 27 weitere Teile geben, die noch nicht enthüllt wurden. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den König der Kämpfer!