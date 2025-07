Killer Inn Hands-on-Vorschau: Ich glaube, es hat einen Mord gegeben

Es gibt nichts Schöneres, als seine Freunde zu belügen. Von den Anfängen von Trouble in Terrorist Town in Garry's Mod bis hin zum Zwingen unschuldiger Crewmitglieder aus der Luftschleuse in Among Us habe ich oft Spiele geliebt, die deine sozialen Fähigkeiten genauso auf die Probe stellen wie deine Spielreaktionen. Killer Inn - ein neuer Eintrag von Entwickler Tactic Studios und Publisher Square Enix - scheint sich in die Riege der großartigen Deduktionsspiele einzureihen.

Da viele dieser Titel von YouTube- und Twitch-Gruppen gespielt und beworben werden, kann es schwierig sein, herauszufinden, ob sie tatsächlich Spaß machen. Eine Gruppe von Streamern muss schließlich für ihr Publikum unterhaltsam sein, und so werden sie ein Spiel fesselnd erscheinen lassen, auch wenn es in Schlüsselbereichen fehlt. Glücklicherweise hatten wir die Gelegenheit, Killer Inn zu spielen und einige Eindrücke von dieser Mischung aus Third-Person-Action und sozialer Deduktion zu gewinnen.

Der Umfang und das Ausmaß von Killer Inn sind wahrscheinlich der unmittelbarste Unterschied, den Sie zu anderen Spielen dieser Art bemerken werden. Du hast 24 Spieler in einer Lobby, von denen 16 unschuldig und 8 böse sind. Die Guten sind Lämmer, die Bösen sind Wölfe. Vor dir erstreckt sich eine riesige Karte mit vielen vorgefertigten Charakteren, aus denen du wählen kannst, jeder mit seinen eigenen Fähigkeiten und Designs. Es gibt einen glatzköpfigen Anwalt, einen Gamer mit Gasmaske, einen Ninja, einen Piraten und so weiter. Eine ziemlich eklektische Mischung. Da wir in einer Demo-Session mit anderen Medien und der Presse gespielt haben, hatten wir eine volle Lobby, so dass es schwierig ist zu sagen, wie sich das Spiel spielt, wenn man nach einer Lobby voller Zufallsspiele sucht oder wenn man versucht, 20+ Freunde zu sammeln. Natürlich nutzten die meisten von uns die Proximity-Chat-Funktion, aber wer kann sagen, ob alle anderen bereit sein werden, zu sprechen? Das sind schließlich Gamer, von denen wir sprechen, und ich weiß, dass es eine Minute gedauert hat, bis alle miteinander geplaudert haben, selbst in unserem Hands-on.

Die Ziele sind klar und Sie haben wahrscheinlich die meisten von ihnen erraten, bevor Sie dies gelesen haben. Als Wölfe tötet ihr die Lämmer. Lämmer können alle Wölfe töten, wenn sie sie finden, oder entkommen, indem sie Schlüssel für ein Schiff sammeln, das sie dann besteigen können, um die Insel zu verlassen, auf der sie sich befinden. In unseren Spielen ist niemand entkommen, wobei die Wölfe zwei und die Lämmer zwei gewonnen haben. Jeder, der durch das Abschließen von Quests von NPCs aus dem Laden Zugang zu Waffen erhält, bedeutet, dass man sich nicht nutzlos wie ein Lamm fühlt. Außerdem sind Lämmer in der Lage, anhand von Hinweisen, die auf Leichen gefunden werden, einzugrenzen, wer ein Wolf sein könnte. Ein Fetzen Kleidung, ein Stück Haar, sie alle erzählen einen Teil der Geschichte. Das bedeutet, dass du eine aktivere Rolle als guter Kerl einnehmen und die Wölfe überraschen kannst, wenn sie denken, dass sie einfach campen und das lange Spiel spielen können.

Dann gibt es auch noch das Deduktionselement, bei dem man mit den Leuten darüber spricht, wen und was sie gesehen haben. Der Versuch, als Lämmer zu entkommen, fühlte sich unmöglich an, aber im Großen und Ganzen machte die gesamte Schleife unglaublich viel Spaß, vor allem, als sich die Leute in den Rhythmus von Killer Inn eingewöhnten.

Um Schlüssel für deine Eskappe zu sammeln, musst du Hüter besiegen, bei denen es sich um schwebende Kugeln handelt, die ihre Gesundheit schnell regenerieren und auch deine Gesundheit in den Keller sprengen. Das Tor zum Schiff öffnet sich zwar, nachdem der Rundentimer abgelaufen ist, aber bis dahin sind vielleicht nicht mehr genug Lämmer übrig, um nicht abgeholt zu werden. Nochmals, mit Lobbys, die höchstwahrscheinlich voller Fremder sein werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass es sehr einfach ist, alle zu schnappen, um gegen Hüter zu kämpfen und Schlüssel zu sammeln. Auf der anderen Seite denke ich, dass es für die Lämmer insgesamt ziemlich schwierig ist, sich selbst zu sabotieren, denn wenn du einen anderen guten Kerl tötest, werden sie überleben und du bist raus, was bedeutet, dass du entmutigt bist, einfach auf jeden einzuschlagen, den du mit einem Kumpel siehst.

Der Kampf in Killer Inn ist ein wenig klobig. Meistens wirst du nicht in vielen längeren Gefechten sein, da viele der Kämpfe darauf hinauslaufen, Schläge mit einer Nahkampfwaffe zu spammen oder zuerst mit einer Waffe zu schießen. Gift und Fallen sind auch auf dem Spiel, aber schnelle Kills scheinen die besten Kills zu sein. Ich kann jedoch nicht sagen, dass sich der Kampf jemals wie ein Nachteil angefühlt hat, da er sich als so schnell und manchmal lächerlich erweist, dass ich eine Pause einlegen musste, um zu lachen, als ich eine Granate warf, nur damit jemand sofort darauf trat und sich selbst den Gartenweg hinunterraste.

Das ist der Punkt, an dem Killer Inn am erfolgreichsten ist. Es schafft Momente, an die Sie sich erinnern werden, und das ist im Jahr 2025 alles, was ein Multiplayer-Spiel wirklich tun kann, um sich abzuheben und erfolgreich zu sein. Es ist vollgepackt mit Mechaniken, Optionen und Charakteren, die alle darauf ausgelegt sind, in der verrückten, übermäßig chaotischen Mischung zu gedeihen, die eine 24-Spieler-Lobby mit sich bringt. Meine Gedanken waren ungefähr so hektisch, wie eine Runde Killer Inn ist. Ich kann nicht nach einer üblichen Struktur spielen, und das Spiel auf Papier (oder online) zu beschreiben, fühlt sich an, als würde man ihm einen Bärendienst erweisen.

Ich bin mir nicht sicher, wie stark seine Beine außerhalb der Grenzen einer Vorschau sind, aber wenn es gelingt, die Spieler so effektiv zu fesseln, wie es andere Deduktionsspiele in der Vergangenheit getan haben, könnte Square Enix auf dem besten Weg zu einem Hit sein. Meine einzige große Sorge ist, dass Killer Inn vielleicht zu viel versucht, um einen Spieler ständig interessiert zu halten, was ihm die Möglichkeit gibt, seine eigene Solo-Erfahrung in einer Lobby zu haben, anstatt gezwungen zu sein, sich mit dem Hauptaspekt des Multiplayer-Erlebnisses zu beschäftigen. Ansonsten fühlt es sich jedoch so an, als könnte es sich in den Lacher, die es erzeugt, und den Freundschaften, die es zu ruinieren droht, möglicherweise mit anderen Deduktionsspielen einnisten.